تبدیل درمانگاه خیریه دارالتوحید به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ولید دنده بر با اشاره به بازدید نیری، دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور از بیمارستان 35 تختخوابی صدیقه زهرا(س) افزود: دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور ضمن بازدید از این بیمارستان نسبت به دریافت خدمات درمانی توسط مردم ابراز رضایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان خیریه صدیقه زهرا(س)به عنوان سومین بیمارستان منطقه 20 تهران معرفی می شود، ادامه داد: این بیمارستان 35 تختخوابی از بخش های مختلفی همچون دندانپزشکی، اطفال، داخلی، جراحی، زنان، آی سی یو، دیالیز، آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی و درمانگاه های تخصصی تشکیل شده است.

رئیس بیمارستان خیریه صدیقه زهرا(س) درخصوص بخش دیالیز این بیمارستان یادآور شد: از بخش دیالیز این بیمارستان به عنوان بخش موفق دیالیز در تهران یاد می شود و با 22 تخت فعال دیالیز به بیماران کلیوی، خدمات دیالیز ارائه می شود.

وی به فعالیت 12 ساعته بخش دندانپزشکی بیمارستان خیریه صدیقه زهرا(س) اشاره و اذعان کرد: 8 یونیت دندان پزشکی همه روزه از ساعت 8 تا 20 به بیماران، خدمات درمانی ارائه می دهد.

دنده بر با بیان اینکه درمانگاه خیریه دارالتوحید با مشارکت خیرین به بیمارستان مجهز صدیقه زهرا(س) تبدیل شد، تصریح کرد: این بیمارستان در گذشته درمانگاهی بیش نبود امابا مشارکت همه جانبه خیرین و تقبل هزینه 20 میلیارد تومانی از سوی این افراد،درمانگاه تجهیز و تبدیل به بیمارستانی خیریه شد که تمامی خدمات درمانی را به بیماران ارائه می دهد، به همین منظور و به پاس فعالیت های خیرین در تجهیز این بیمارستان تصمیم گرفتیم تا با مشارکت مجمع خیرین سلامت کشور از خیرینی که در ساخت این بیمارستان زحمات بسیاری کشیدند تقدیرو تشکر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه تاسیسات بیمارستان و بخش سی سی یو،جراحی چشم پزشکی و سایر بخش های این بیمارستان در دستور کار قرار دارد و تبدیل آن به بیمارستانی با ظرفیت 100 تختخواب از چشم اندازهای مورد نظر است که با مشارکت خیرین امر سلامت به زودی محقق خواهد شد.