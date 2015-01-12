هوای پایتخت سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت تمام آلاینده هابه جز ازن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها درحد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه شهر ری روی عدد ۱۲۱ ایستاده و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبار صبحگاهی در ارتفاعات نیمه ابری به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.