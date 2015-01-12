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۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

فضیلت خبر داد:

توزیع آگهی های گلستان برای نخستین بار الکترونیکی انجام می شود

توزیع آگهی های گلستان برای نخستین بار الکترونیکی انجام می شود

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه وضع خوشایندی در حوزه مطبوعات نداریم، گفت: توزیع آگهی ها به صورت الکترونیکی برای اولین بار در گلستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت در جلسه هاهنگی برنامه های دهه فجر که ظهر دوشنبه در صدا و سیمای مرکز گلستان برگزار شد، افزود: این کار ابتکار خوبی است و می تواند به عنوان الگو برای سایر استان ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه وضع مطبوعات ما نسبت به استان های دیگر بحرانی است، ادامه داد: درایام دهه فجر در خانه مطبوعات به عنوان تشکل صنفی قصد داریم اصلاحاتی در اساس نامه ایجاد کنیم و خانه مطبوعات جدید شکل خواهد گرفت.

حجت الاسلام فضیلت خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم در نشستی با روابط عمومی ها از سخنرانی های کلیشه ایی بیرون بیاییم و بیشتر به سمت اجرایی شدن کارها پیش برویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: باید به سمت انتقال تجارب پیش برویم و کارگاه های آموزشی در حوزه روابط عمومی ها را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: بخشی از چالش های موجود در حوزه مطبوعات به کارکردهای روابط عمومی ها برمی گردد و اگر روابط عمومی ها کارکرد بیشتری داشته باشند چالش های این حوزه کمتر خواهد شد.

فضیلت با بیان اینکه خروجی دستگاه ها باید به هم افزایی چند دستگاه کمک کند افزود: نباید در یک حکومت دستگاه ها رویکرد دورزدن را داشته باشند.

وی ادامه داد: برای دهه مبارک فجر درخواست جشنواره موسیقی فجر را پیشنهاد داده ایم و وزارتخانه در حال بررسی تمام پیشنهاد ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: برنامه های شهرستانی متنوعی در این زمان داریم و سعی داریم در این ایام برنامه های جذابی را جهت استقبال مردم داشته باشیم.

کد مطلب 2463310

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