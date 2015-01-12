جواد حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال سفیر قم پنجمین دیدار خانگی خود در فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور را برابر صدرنشین میزان فردای مشهد برگزار می‌کند.

وی افزود: والیبالیست‌های حاضر در ترکیب تیم سفیر قم در حالی برابر نماینده خراسان رضوی قرار می‌گیرند که در مسابقه قبلی خود برابر تیم کاله جوان آمل با حساب ۳ بر ۲ مغلوب شده‌اند و با توجه به نمایش خوبی که در آمل داشته‌اند می‌خواهند برابر صدرنشین، شگفتی ساز شوند.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر در ۴ مسابقه آغارین فصل با نتایج مشابه ۳ بر یک مغلوب تیم‌های کاله جوان آمل، میزان‌ فردای مشهد، ملوان تهران و عقاب تهران شد اما در هفته پنجم با همین نتیجه از سد تیم شهرداری نیشابور گذشت و سپس ۳ باخت و یک پیروزی دیگر به دست آورد.

حسینی‌نژاد بیان داشت: والیبالیست‌های سفیر، بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هفته یازدم از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در سالن بهزیستی قم برابر تیم میزان فردای مشهد که تیمی قدرتمند و بالانشین در جدول است به میدان می‌روند.

وی عنوان کرد: در مرحله گروهی تیم والیبال سفیر قم با تیم‌های میزان فردا مشهد، شهرداری نیشابور، کاله جوان آمل، عقاب نهاجا، شهرداری ۱۸ خرداد پیشوا، شهرداری جوان ارومیه، ‌ملوان و پدافند تهران در گروه نخست قرار گرفته است.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم تصریح کرد: مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور از ۲۸ آبان با شرکت ۱۸ تیم در قالب ۲ گروه ۹ تیمی آغاز شده و ۴ تیم بر‌تر به مرحله پلی آف صعود می‌کنند.

حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: در بازی رفت دو تیم در مشهد، تیم سفیر قم ۳ بر یک برابر حریف خود مغلوب شد و در جدول رده بندی در رده ماقبل آخر قرار گرفته است.