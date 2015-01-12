به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شازده کوچولو» به کارگردانی مهدی قلعه سه شنبه 23 دی ساعت 18 در تالار هنر ویژه هنرمندان و اهالی رسانه اجرا خواهد رفت.

در این نمایش که از 19 آذر به صحنه رفته مجتبی کاظمی، علی بیک محمدی، مریم صیاد مقدم، عطا مقیمی، علی صفا، نیوشا خواجه حسینی، فرزاد سلیمانی، امیر مختار جعفری بازی می کنند.

اجرای این اثر نمایشی تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.



نادر برهانی مرند با «پاییز» به ایرانشهر می آید



نادر برهانی‌مرند نمایش «پاییز» را با حضور امیرجعفری‌، نوید محمدزاده، ناهید مسلمی‌، ستاره پسیانی، بهرام افشاری و ... در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌برد.



نادر برهانی مرند در گفتگویی اعلام کرد: پس از جشنواره فجر «پاییز» را در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌کنم.

وی در این‌باره یادآوری کرد: قرار بود امسال نمایش‌های «پاییز» و «زمستان» را در دو سانس جدا و پشت سرهم اجرا کنم که در واقع «زمستان» ادامه داستان «پاییز» بود، اما به دلیل شرایط و مشکلات جسمانی که برایم پیش آمد، نتوانستم «زمستان» را تا این لحظه تمام کنم‌.

این نمایشنامه‌نویس اضافه کرد: نمایش «زمستان» قصه جدید خانواده «پاییز» پس از 10 سال بود که با توجه به شرایط و تغییرات در همان نمایش قدیمی اعمال کردم و احتمالا نمایش کامل «زمستان» را به صورت کتاب منتشر خواهم کرد.

برهانی‌مرند ادامه داد: تاکنون حضور امیر جعفری‌، ناهید مسلمی‌، ستاره پسیانی، نوید محمدزاده و بهرام افشاری در این نمایش قطعی شده و هماهنگی‌هایی هم با حمیدرضا آذرنگ در حال انجام است تا اگر بتواند وقتش را با توجه به سریال‌هایی که در حال اجرا دارد هماهنگ و او نیز در این نمایش بازی کند.

نادر برهانی‌مرند حدود 10 سال پیش برای اولین‌بار نمایش «پاییز» را اجرا کرد و قصد داشت امسال این نمایش را با همان شکل قبلی همانند یک فلاش‌بک به گذشته اجرا کند.