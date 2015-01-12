به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی نورزاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشكلات زمین های بانك زمین بهشهر در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: عدم استفاده مناسب از این زمین ها، فرصت اشتغال زایی را از بسیاری از جوانان گرفته است كه با احیای مجدد آن در جهت رونق اشتغال گام برداشته می شود.

وی با اشاره به اختصاص۱۲۰ میلیارد تومان برای احیای بانك زمین امیدواریم با اختصاص این مبلغ شاهد رشد و شكوفایی اشتغال و اقتصاد درمنطقه باشیم.

نورزاد با بیان اینكه زمینهای بانك زمین بهشهر در مجموع شامل ۱۸ هزار و ۳۰۰ هكتار است ادامه داد: ازاین مقدار ۱۲ هزار هكتار در اختیار محیط زیست است و مابقی كه شامل ۶ هزار و ۳۰۰ هكتار است باید با اختصاص اعتبارات مناسب و برنامه ریزی درست احیاء شود.

فرماندار بهشهر گفت: احیای زمین های بانك زمین، موجب رشد اشتغال زایی و كاهش بیكاری می شود كه در همین رابطه ستاد احیای زمین های بانك زمین راه اندازی می شود تا در جهت چگونگی جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانك كشاورزی برای این زمین ها نظارت و هماهنگی انجام شود.

وی افزود: مشكل زمین های بانك زمین در بهشهر سال های زیادی است كه برجای مانده و تاكنون این مشكل بانك زمین حل نشده كه امیدواریم با اختصاص این اعتبارات این مشكل حل شود.