آزادسازی 5 روستا در جنوب موصل از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به نیروهای پیشمرگه اعلام کردند: نیروهای عراقی و پیشمرگان کُرد پنج روستا را از داعش در جنوب موصل در 400 کیلومتری شمال بغداد آزاد کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای عراقی و کردی موفق به بازپس گیری روستاهای تل الشعیر، سلطان عبدالله، زیدات، اسدیره الحاج علی پس از درگیری های شدید با داعش شدند.

به گفته این منابع داعشی ضمن برجای گذاشتن دهها کشته از مقابل نیروهای امنیتی و پیشمرگان گریختند. بر اثر حملات هوایی تعدادی از سرکرده های داعش در ناحیه البعاج در غرب موصل نیز به هلاکت رسید.

از سوی دیگر بر اثر انفجار بمب در منطقه الحسینیه در شمال بغداد دو غیر نظامی زخمی شدند.