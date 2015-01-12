هادی هدایتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس قم از تاریخ ۱۵ آذرماه آغاز شده است، گفت: در این طرح برای هر دانش آموز در طول سال تحصیلی ۷۲ نوبت شیر توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: جامعه هدف در اجرای این طرح شامل دانش آموزان دوره ابتدایی دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی، متوسطه اول در مدارس دولتی و غیر دولتی، پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس، مراکز بی‌سرپرست بهزیستی و کادر آموزشی این مدارس می‌شود.

رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم در خصوص توزیع قرص آهن در مدارس استان قم افزود: توزیع قرص آهن در مدارس اقدامی مشترک از سوی آموزش و پرورش و مرکز بهداشت است به این صورت که مرکز بهداشت قرص را تامین کرده و در اختیار آموزش و پرورش برای توزیع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: توزیع قرص آهن در میان دانش آموزان به زودی انجام خواهد گرفت.