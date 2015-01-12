۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۱

هدایتی پور به مهر خبر داد:

قرص آهن بین دانش‌آموزان قمی توزیع می‌شود

قم - رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم از توزیع قرص آهن در مدارس این استان خبر داد.

هادی هدایتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس قم از تاریخ ۱۵ آذرماه آغاز شده است، گفت: در این طرح برای هر دانش آموز در طول سال تحصیلی ۷۲ نوبت شیر توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: جامعه هدف در اجرای این طرح شامل دانش آموزان دوره ابتدایی دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی، متوسطه اول در مدارس دولتی و غیر دولتی، پیش دبستانی‌های ضمیمه مدارس، مراکز بی‌سرپرست بهزیستی و کادر آموزشی این مدارس می‌شود.

رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم در خصوص توزیع قرص آهن در مدارس استان قم افزود: توزیع قرص آهن در مدارس اقدامی مشترک از سوی آموزش و پرورش و مرکز بهداشت است به این صورت که مرکز بهداشت قرص را تامین کرده و در اختیار آموزش و پرورش برای توزیع قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: توزیع قرص آهن در میان دانش آموزان به زودی انجام خواهد گرفت.

