شیرین کردن آب خلیج فارس تهدید زیست محیطی است

محمد جعفر ناظم السادات در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن مخالفت با شیرین کردن آب خلیج فارس تاکید کرد: علی رغم وجود تعداد قابل ملاحظه کارشناسان خبره در این زمینه و مخالف بودن این اقدام ولی اکثر مسئولان تلاش دارند که آب خلیج فارس را شیرین و انتقال آن را انجام بدهند که این امر باعث می شود در چند سال آینده تهدیدات زیست محیطی دوچندان شود.

وی بابیان اینکه اکثر وضعیت جوی و پیش بینی های هواشناسی در کشور و همچنین در استان های مجار خلیج فارس به موقعیت جوی این خلیج وابسته است، گفت: متاسفانه مسئولان به این مهم کمتر توجه می کنند و بیشتر تمام تلاششان برای انجام یک امر غیر کارشناسانه بکار گرفته اند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي علوم جوي و اقيانوسي دانشگاه شيراز مهمترین خطر زیست محیطی در خصوص شیرین کردن و انتقال آب خلیج فارس را شور شدن آب این دریا و همچنین کاهش افتن میزان بارندگی کشور و استان های هرمزگان،فارس،بوشهر،سیستان بلوچستان و دیگر استان های مجاور دانست و افزود: مسئولان به جای آنکه بخواهند با در نظر گرفتن اعتبارات پژوهشی در امر مطالعات پیش بینی وضع هوا و همچنین بخواهند مطلعات بر روی خلیج فارس را گشترش دهند تلاشان برای خشک کردن این سرمایه ملی بیشتر از گذشته به نظر می رسد.

وی ازمسئولان خواست با توجه به آمار بیکاری و خشکسالی های اخیر و همچنین پرداخت مبالغ های خشکسالی اعتباری را در نظر بگیریند و با استفاده از جوانان مستعد و مشخص کردن تنها حقوق ماهانه پژوهش و مطالعات پیش بینی جوی ومطالعات جوی خلیج فارس را گسترش دهیم تا بتوانیم اقدامات مناسبی در امر پیش بینی وضعیت جوی انجام دهیم.

ناظم السادات در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بارش های استان فارس اشاره داشت و افزود: پیش بینی می شود وضعیت بارندگی های امسال مطلوب باشد و اطلاعات ماهواره های هواشناسی بیانگر آن است که اوج بارش در فارس در ماه های بهمن وهمچنین اسفند آغاز خواهد شد.