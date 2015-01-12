وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم تاسیسات دریایی و مهمترین دغدغه‌اش در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال پرداخت و همچنین انتقاد شدیدی را علیه مسئولان باشگاه ماهان تندیس قم انجام داد:

تمام بازی‌ها برای ما فینال بود

از ابتدای فصل تمام مسابقات برای ما حکم فینال را داشت. تاسیسات دریایی سال گذشته که اولین حضورش را در لیگ تجربه می‌کرد دهم شد. امسال می‌خواستیم جزو تیم‌های بالانشین جدول باشیم و در سال‌های آینده هم برای قهرمانی در آسیا قدم برداریم. هرچند ابتدای فصل کارمان را خوب شروع نکردیم ولی بازیکنان رفته رفته با تفکرات ما آشنا شدند و حالا هم که صدر جدول هستیم.

بازی با تیم‌های انتهای جدولی سخت‌تر است

در بازی با تیم‌های بزرگ، بازیکنان تمرکز بیشتری دارند. به نظرم یکی از سخت‌ترین مسابقات لیگ را این هفته با پایاسازه داریم چون در مجموع بازی با تیم‌های پایین جدول دشوارتر است. بازی فردا به همراه سه بازی آینده برای ما سخت‌ترین مسابقات این فصل خواهد بود.

روزهای دشواری در پیش داریم

دغدغه اصلی ما حفظ صدرنشینی است. ما برای حفظ صدرنشینی، روزهای دشواری در پیش داریم. شرایط جدول به گونه‌ای است که شش، هفت تیم شانس صدرنشینی دارند و می‌توانند با یک برد به صدر برسند. همه فکر ما این است که تمام امتیازات پیش رو را جمع کنیم ولی هیچ جا ننوشته‌اند که باید این اتفاق رخ بدهد. به جز من و سه بازیکن دیگر که بالای 30 سال داریم، سایر بازیکنان حدود 22 و 23 ساله هستند. ما تیم جوانی داریم و همانطور که گفتم کارمان دشوار است.

فوتسال از لغو پخش مسابقات ضرر می‌کند

ما تنها تیمی بودیم که از ابتدای فصل از جیبمان هزینه کردیم و حق پخش مسابقاتمان را گرفتیم. این حرکت رو به جلویی بود ولی متاسفانه مسئولان سالنی که در آن بازی می‌کنیم یک درخواست غیر منطقی داشتند که باید مبلغی را به عنوان حق پخش، به سالن بدهیم! این باب طبع ما نبود. به دنبال این هستیم تا با رایزنی این مشکل را حل کنیم ولی اگر مسابقات پخش نشود، فوتسال ضرر می‌کند.

مدیون امیر شمسایی هستم

هفته گذشته ناصر شریفی مدیرعامل تیم ماهان تندیس قم گفته بود "زمانی که امیر شمسایی سرمربی ما بود، با برادرش وحید شمسایی قهر بود و پدر آقای شمسایی او را تکلیف کرده بود با وحید کار کند". می‌خواستم دراینباره به نکاتی اشاره کنم. اول اینکه امیرخان برادر بزرگتر من بوده و من همیشه مدیون او هستم. من به واسطه امیر وارد فوتسال شدم و سپس زیر نظر سید مهدی ابطحی کار کردم و زمان حسین شمس به تیم ملی رسیدم.

برادرم از بعضی مسائل فوتسال دلزده بود

اتفاقاتی پیش آمد که امیر مجبور شد از تیم ماهان تندیس کناره گیری کند. ما هفته بعد از آن موفق شدیم برابر مس سونگون پیروز شویم و به صدر جدول برسیم. آن زمان بود که به این نتیجه رسیدیم که امیر می‌تواند هم از نظر فنی و هم از نظر روحی به ما کمک کند. او خودش دوست داشت استراحت کند و به من گفت از بعضی مسائل در فوتسال دلزده است و نمی‌خواهد امسال کار کند ولی در نهایت از او خواهش کردیم تا به تاسیسات بیاید. پدرم هم به امیر گفت نباید در خانه باشی و بهتر است به وحید کمک کنی.

شما که دم از مذهبی بودن می‌زنید، دروغ نگویید

امیر شمسایی وقتی به تاسیسات آمد که دو هفته از جدایی‌اش از ماهان تندیس گذشته بود. من معتقدم نباید اشتباهات خودمان را گردن دیگران بیندازیم. شریفی که دم از مذهبی بودن می‌زند، این صحبت‌هایش چیزی جز دروغ نیست. به نظرم ماهان با بازیکنان و ستاره‌هایی که دارد می‌تواند بهترین نتایج را بگیرد ولی متاسفانه این تیم دچار بحران شده است. خدا کند این تیم به خاطر اشتباهات این مسئولش ضرر نکند!

مجبور شوم، به یکسری مسائل ورود کنم

من خودم را در حد و اندازه امیر نمی‌دانم که با او قهر کنم. سال گذشته و در انتهای فصل، مشکلات جزیی بین من و برادرم پیش آمد ولی ارتباطم را با او حفظ کردم. می‌گفتند وحید در بازی تاسیسات با ماهان برای امیر دسته گل نیاورده بود. اصلا برادرم خودش دسته گل است! شریفی بهتر است به جای این صحبت‌ها و حرف از مسائل شخصی دیگران به تیمش توجه کند وگرنه مجبور می‌شوم به یکسری مسائل ورود کنم.

فوتسال قم را نابود می‌کنند

من زودتر از شریفی در فوتسال قم بودم و بازی کردم. سال 1381 از رم به قم رفتم. این شهر پتانسیل زیادی به لحاظ نیروی انسانی در فوتسال دارد ولی مسئولان تیم ماهان به گونه‌ای کار کرده‌اند که دو سال است قهرمانی را در روزهای آخر لیگ از دست می‌دهند. آنها خودشان به بختشان لگد می‌زنند. خودشان دارند فوتسال قم را نابود می‌کنند آنوقت می‌گویند فلانی با برادرش قهر بود.

خاک خورده‌های فوتسال را جمع کرده‌ام

مجموعه ما در تیم تاسیسات دریایی روی هم بالای 500 بازی ملی دارد. کارنامه اعضای کادر فنی تیم تاسیسات مشخص است. من خوشحالم که بعد از سال‌ها به فوتسال تهران برگشته‌ام و خاک خورده‌ها و استخوان خرد کرده‌های فوتسال را دور هم جمع کرده‌ام.