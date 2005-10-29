اولين مجمع عمومي انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ارتقاء علوم و فناوري در سطح ملي، ايجاد و تحكيم ارتباط بين دانش آموختگان و دانشگاه براي ارائه خدمات متقابل، ايجاد و تحكيم رابطه بين اعضاي انجمن براي ارائه خدمات متقابل علمي، فني، فرهنگي و اجتماعي، ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه و كمك به كارآفريني براي دانش آموختگان و تصويب اساسنامه از اهداف برگزاري اولين مجمع عمومي دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان است.

در اين مجمع عمومي 26 نفر به عنوان اعضاي هيأت امناء انتخاب مي شوند. اين 26 نفر در گروه هاي تخصصي برق و كامپيوتر، رياضي، شيمي، صنايع، عمران، فيزيك، كشاورزي، معدن، مكانيك، منابع طبيعي، مواد، مهندسي شيمي و نساجي انتخاب مي شوند.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان به منظور ايجاد پايگاهي مناسب جهت برقراري ارتباط مستمر بين دانش ‌آموختگان و دانشگاه با تلاش جمعي از دانش آموختگان و اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه ايجاد شده است.