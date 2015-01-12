مشارکت جدید برقی ایران و ژاپن در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسماعیلی‌راد با اشاره به برگزاری نشست مشترک بین مسئولان و نمایندگان آژانس جایکا ژاپن، وزارت آب و انرژي افغانستان و موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق ایران، گفت: بر این اساس مقرر شد همکاری میان جایکای ژاپن و جمهوری اسلامی ایران برای آموزش کارکنان بخش آب و انرژی افغانستان تداوم پیدا کند.

معاون دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو افزود: در این نشست نمایندگان وزارت آب و انرژي افغانستان از دوره‌های برگزار شده در زمینه سامانه‌هاي توزيع برق جهت كارآموزان صنعت برق افغانستان در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان ابراز رضایت کرده و از مقام‌های جايكا نيز جهت پشتيباني مالي قدردانی کردند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان بخش آب و انرژی افغانستان در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه بلندمدت وزارت نيرو در افق ۱۴۰۴ است، اظهار داشت: در این راستا بر لزوم توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي و صدور خدمات فني تاکید دارد.

اسماعیلی‌راد با بیان اینکه بر اساس تفاهم‌ نامه منعقد شده، از سال ۹۰ تاكنون ۴۹۲۰۰ نفرساعت درقالب ۲۲ دوره آموزشي و جهت ۲۷۰ نفر از كارآموزان شركت برق افغانستان توسط ایران و با حمايت مالي جايكا ژاپن برگزار شده است، بیان کرد: این دوره های آموزشی به کارکنان برقی افغانستان ادامه می یابد.