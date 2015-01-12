صدور مجوز برداشت شن و ماسه در روستای«شیران» نیر متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اردبیل ظهر دوشنبه در بازدید از وضعیت فعالیت این معادن تصریح کرد: تاکنون ۱۹ مجوز برداشت شن و ماسه در محدوده اطراف این روستا صادر شده است.

اسدالله محسن زاده در خصوص اعتراض روستانشینان منطقه در خصوص برداشت شن و ماسه از مجاورت محل سکونتشان اضافه کرد: این موضوع با خودداری از صدور مجوز رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکنون به قدر کافی در این محدوده مجوز برداشت شن و ماسه صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و‌‌‌ آبخیز داری استان در خصوص قانونی بودن فعالیت معادن این محدوده گفت: تمامی فعالیت ها در پی صدور مجوز قانونی انجام شده است.

وی قول مساعد خودداری از صدور مجدد مجوز برداشت شن و ماسه را طرح کرد و افزود: نباید برداشت مواد معدنی موجب لطمه زدن به زندگی عادی روستانشینان شود.