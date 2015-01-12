به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار بود که تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا بدون بازیکنان استقلال و پرسپولیس به میدان رفت و اتفاقا سربلند هم بیرون آمد. استفاده از پورعلی گنجی و غفوری و آزمون و جهانبخش آن هم در عنفوان جوانی شاید بهترین اتفاقی بود که کی روش رقم زد و تصور می کنیم با بازی خوبی که این جوانها از خود نشان دادند کسی در ایران نباشد که سنگ بازیکنان سرخابی را به سینه بزند.

اما با وجود خوشحالی از تزریق بنزین سبز به موتور تیم ملی توسط کی روش باید افسوس خورد که استقلال و پرسپولیس کدامین اتفاق را رقم زده اند که نه در میان جوانترها و نه در میان باتجربه‌ها حتی یک سهمیه هم در ترکیب اصلی تیم ملی ندارند؟

تمرینات آنها چگونه بوده است؟ انتخاب‌هایشان چطور؟ آنها که باید به رسم سنت اسکلت فوتبال ایران را بسازند، چه ساخته‌اند و چه کرده‌اند که در میدان بزرگی چون جام ملتهای آسیا حتی یکی از این مدعیان هم در داخل زمین چمن دیده نشده است و جالب تر از همه این است که برای انتخاب‌های غلطی که داشته‌اند در ابتدای فصل هزینه گزافی هم پرداخت کرده اند.

تا جاییکه استقلال از سازمان لیگ اخطار دریافت کرد و پرسپولیس هم بابت صادقیان و حقیقی و چند بازیکن دیگر بالای میلیارد هزینه کرده و باز جالب‌تر از آن تفاوت نگرش کی‌روش با مربیان وطنی بوده که نه امروز که سال قبل امثال صادقیان را به تیم ملی دعوت نکرده بود و حالا البته پرسپولیسی‌ها با گذشت یک سال و پذیرش خسارت فراوان بابت حاشیه های این بازیکن می دانند که چرا این اتفاق رخ داد و در آن سو هم استقلال 6 بازیکن تیم ملی را که با تجربه جام جهانی آمده بودند گرفت و حتی نتوانست یکی از آنها را آماده و سرحال به تیم ملی برگرداند!

پرسش را مجددا باید تکرار کرد: انتخاب‌ها و تمرینات این دو تیم چقدر معیوب بوده که امروز تاریخ را هم عوض می کنند و کسی حتی به کی‌روش اعتراضی هم ندارد که چرا سرخابی‌ها نیستند! اگرچه جایگاه این دو تیم در جدول رده‌بندی لیگ خود موید تشخیص صحیح کی‌روش و عملکرد مربیان این دو تیم است.