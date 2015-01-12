رزمایش آمریکا و کره جنوبی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ در گزارشی از تصمیم آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری رزمایش مشترک از فردا سه شنبه به مدت دو روز با بی اعتنایی به هشدار کره شمالی در این زمینه خبر داد.

برگزاری این رزمایش درحالیست که کره شمالی ضمن بیهوده خواندن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی و مذاکره در کنار یکدیگر بر لزوم لغو رزمایش های سالانه با هدف دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید کرده است.

از سوی دیگر جنیفر ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشنهاد کره شمالی درمورد تعلیق موقت آزمایش های هسته ای آینده خود را مورد انتقاد قرار داده و گفته است کره شمالی به گونه ای « نامناسب » تمرین های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را که امری عادی است با آزمایش های هسته ای خود مرتبط می داند.

پیشتر کره شمالی اعلام کرد حاضر است در صورتی که تمرینات نظامی مشترک آمریکا با کره جنوبی لغو شود آزمایش هسته ای آینده خود را بطور موقت تعلیق کند.