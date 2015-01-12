جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۹۲ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۱ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۱ هزار و ۱۳۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۸۳ تومان، هر یورو را ۴۱۷۰ تومان، هر پوند را ۵۳۱۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

