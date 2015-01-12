سیستان و بلوچستان با کمبود نیروهای پرورشی مواجه است

سعیده سرگلزایی مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه سازمان آموزش پرورش با کمبود تعداد ۷۲۱ مربی پرورشی روبرو است اظهار داشت: تعداد یک هزار و ۴۴۵ مربی پرورشی در استان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۷۵۲ را آقایان و تعداد ۶۹۳ را بانوان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به کمبودنیروی انسانی متخصص به عنوان یکی از مشکلات معاونت پرورشی در استان اظهار داشت: صدور مجوز ساخت، تجهیز وراه اندازی اردوگاه ها به ویژه اردوگاه های طرح ملی در این استان کمک بزرگی برای بومی سازی فعالیت های پرورشی، توسعه پژوهش محوری، تهیه خوراک فکری و پرورش دانش آموزان در زمینه رشد اجتماعی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در استان تعداد ۷ هسته مشاوره و تعداد ۲۵ مرکزمشاوره فعال هستند ادامه داد: از تعداد ۴۰ کانون فرهنگی و تربیتی در استان تعداد ۲۹ کانون فعال و ۱۱ کانون نیز غیر فعال است.

وی همچنین تعداد اردوگاه های دانش آموزی سطح استان را ۱۱ اردوگاه عنوان کرد و گفت: از این تعداد تنها ۳ اردوگاه فعال است.

سرگلزایی مقدم اذعان داشت: در استان تعداد ۹۱ مدرسه قرآنی به همراه ۲۴ دارالقرآن و همچنین تعداد یک هزار و ۸۰۷ نمازخانه فعال است که در شهرستان زاهدان به دلیل نقل و انتقالات مربیان با کمبود مربی قرآنی مواجهه هستیم.