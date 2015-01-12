ایجاد نشاط در جامعه وحدت کشور را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حمزه ای در جلسه هاهنگی برنامه های دهه فجر در صداو سیمای مرکز گلستان که ظهر دوشنبه برگزار شد، افزود: مقام معظم رهبری در پیام های متعدد خود بیان کرده اند تمامی دولت ها نقاط قوت و ضعفی داشته اند و نباید به سمتی پیش برویم که اصل نظام را زیر سوال ببریم.

وی خاطر نشان کرد: خدمات خوب نظام نباید قربانی شود و برای نسل جدید که گذشته را ندیده است این خدمات را باید پررنگ تر کنیم.

حمزه ایی با بیان اینکه نگاهی به وضعیت مدارس قبل از انقلاب داشته باشیم، ادامه داد: در حال حاضر در دورافتاده ترین نقطه مرزی مدارس خوبی داریم و این مسایل اتفاق های خوب نظام است.

قایم مقام سازمان صدا و سیمای مرکز گلستان گفت: نباید انسجام و وحدت خود را از دست بدهیم و خوب است وضعیت اجتماعی مردم را قبل از انقلاب و بعد از آن مقایسه کنیم.

وی تصریح کرد: اوج کار ما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن است و این مراسم برای یک سال کشور را بیمه می کند.

حمزه ایی افزود: ایجاد شور و نشاط و امید در مردم بسیار مهم است و دشمن داخلی و خارجی وحدت ما را مورد هدف قرار گرفته و سعی دارد سرخوردگی و ناامیدی در مردم ایجاد کند.

وی گفت: این مسایل برای نظام جمهوری اسلامی آسیب است و باید مردم را در این زمینه ها هشدار کنیم و هرچه می توانیم شور و حضور مردم را در خور نظام نمایش دهیم.

قایم مقام سازمان صداو سیمای مرکز گلستان گفت: استانداری و فرمانداری خدمات و پروژه های که قرار است در ایام دهه فجر افتتاح شود زودتر اطلاع رسانی کند تا بتوانیم پوشش های خوبی از این پروژه ها داشته باشیم.