واحد تولیدی تاسوکی باف سیستان به چرخه تولید باز می گردد

حسینعلی سارانی در گفتگو با مهر بیان داشت: فعال سازی واحد تولیدی تاسوكی باف در شهرك صنعتی محمد آباد سیستان که به دلیل مشکلات اقتصادی سال ها از تعطیلی آن می گذرد با رایزنی های انجام شده برای بازگشت به خط تولید در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد پیشینه این واحد تولیدی در سیستان بیان داشت: واحد تولید تاسوکی باف در سال ۷۳ با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در زمینی با گستره ۹ هزار متر مربع آغاز به فعالیت کرد كه متاسفانه به دلایل متعدد دچار ركود شد و از چرخه تولید خارج شد.

سارانی بیان داشت: این واحد تولیدی با وجود اشتغالزایی برای تعداد ۱۴۰ نفر از افراد منطقه در نهایت به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات به مصادره بانك صادرات و پس از آن بانك سپه و در نهایت بانك پاسارگاد درآمد.

رییس هیئت مدیره شركت شهرك های صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان كرد: در حال حاضر واحد تولیدی ناجی پوشش مستقر در شهرك صنعتی زاهدان که در زمینه تولید البسه نظامی فعالیت دارد تصمیم دارد با خریداری این واحد باری دیگر تاسوکی باف را به چرخه تولید بازگرداند.

وی افزود: در صورت وقوع این رویداد واحد تاسوکی باف به چرخه تولید بازگشته و برای تعداد ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.