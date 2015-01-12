وزنه برداری برای ما جایگاه بالایی دارد/ رسیدگی به دغدغه ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، کیومرث هاشمی با بیان اینکه باید نگاه‌ها به وزنه برداری کشور، کلان و ملی باشد افزود: من معتقدم اگر اختلاف نظری هم هست باید خارج از فضای رسانه‌ای و درون این خانواده مطرح شود. روح ورزش با حاشیه عجین است ورزشی که حاشیه نداشته باشد ورزش نیست، اما اگر خودمان بخواهیم به این حواشی دامن بزنیم، کوچک‌ترین اختلاف نظرها به بزرگ‌ترین چالش ها برای یک فدراسیون تبدیل می شود. این نگرشی است که من و مجموعه همکارم در کمیته ملی المپیک داریم و معتقدم یکی از رموز موفقیت کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی اینچئون هم همین آرامش حاکم بر ورزش کشور بود و این سیاست باید ادامه پیدا کند.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای حضور موفق کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 ریو ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با برپایی نشست های هم اندیشی با فدراسیون ها، به خصوص فدراسیون های المپیکی، برنامه های آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم و به عنوان حمایتگر در کنارشان باشیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم خودمان در محل فدراسیون ها حاضر باشیم تا ضمن عرض خسته نباشید به عوامل اجرایی، به آنها در راستای اجرای برنامه‌هایشان در دو فاز کسب سهمیه المپیک و همینطور حضور درخشان در المپیک کمک کنیم. در این راستا وزنه برداری هم به عنوان یکی از رشته هایی که همواره در بازیهای آسیایی و المپیک برای ورزش کشور افتخار آفرین بوده جایگاه ویژه ای برای ما دارد و معتقدیم با اجرای یک برنامه ریزی منسجم در این رشته می‌توان شاهد نتایج درخشانی در المپیک بعدی بود.

کیومرث هاشمی با بیان اینکه حضور قهرمانان ارزنده ای چون بهداد سلیمی و کیانوش رستمی باعث شده خیلی ها از هم اکنون حساب ویژه ای روی دو مدال طلای وزنه برداری در المپیک ریو باز کنند خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که این قهرمانان دغدغه هایی هم دارند. تعداد ورزشکارانی که در المپیک ریو شانس کسب مدال هستند زیاد نیست پس باید به آنها توجه ویژه تری داشت. من از مسئولان فدراسیون وزنه برداری هم درخواست می کنم حفظ و نگهداری از این قهرمانان را به عنوان یک وظیفه اصلی مورد توجه قرار دهد و اجازه ندهد آنها وارد حاشیه شوند.

پس از این صحبت ها حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه برداری با تشکر از کیومرث هاشمی گفت: برنامه اصلی فدراسیون وزنه برداری در دو سال آینده حضور درخشان در المپیک 2016 است. ما در المپیک 2012 لندن برای اولین بار صاحب 4 مدال شدیم و حالا انتظار همگان از وزنه برداری این است که بتواند رنگ این مدال‌ها را به مدال های خوش رنگ تری تغییر دهد.

رضازاده در ادامه با ابراز امیدواری برای کسب هر 6 سهمیه المپیک افزود: خوشبختانه ما در رقابتهای جهانی قزاقستان با توجه به قرار گرفتن در میان 6 تیم برتر کسب سهمیه المپیک نیمی از راه را طی کرده ایم و سال آینده در مسابقات جهانی آمریکا، این امیدواری هست که با قرار گرفتن در میان 6 تیم برتر، هر 6 سهمیه کامل المپیک را به دست بیاوریم. شاید خیلی ها بهداد سلیمی و کیانوش رستمی را شانس های مسلم وزنه برداری برای کسب مدال در المپیک 2016 بدانند، اما ما پشتوانه های خوبی داریم و تمام تلاشمان این است که با تیمی در المپیک حاضر باشیم که همه نفرات آن شانس مدال باشند.

پس از حسین رضازاده، بهمن زارع سرمربی تیم ملی وزنه برداری در صحبت های خود، از آرامش به عنوان نیاز اصلی ملی پوشان وزنه برداری یاد کرد و گفت: وظیفه ما این است که یک ورزشکار را به لحاظ جسمانی آماده کنیم اما گاهی اوقات جسم ورزشکار در سالن تمرین است و روح و روانش در جای دیگر. دغدغه اصلی ما تا قبل از المپیک 2016 هم بحث های روحی – روانی است. ورزشکارانی که بتوانند در عرصه المپیک برای ورزش کشور افتخارآفرین باشند انگشت شمار هستند، لذا راحت تر می توان به نیازهای آنها رسیدگی کرد. با قاطعیت می گویم پتانسیل قهرمانانی چون بهداد سلیمی و کیانوش رستمی بسیار بالاتر از حریفان جهانی آنهاست، اما گاهی اوقات عوامل بیرونی روی رکوردهایشان تاثیر منفی می گذارد. به همین خاطر خواهش من این است که نگاه ویژه تری به این قهرمانان داشته باشیم و با کمک هم کاری کنیم که خدشه ای به آرامش آنها وارد نشود.