توسعه علوم انسانی به دور از نگاه منفعت طلبانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 98 شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر غلامعلی حدادعادل و با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل این وزارتخانه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها در این جلسه طی سخنانی گفت: پروژه مهم و راهبردی بازنگری در علوم انسانی در میانه راه است و اگر بخواهیم این موضوع را تشبیه کنیم باید بگوییم این موضوع « تنگه احد» نظام اسلامی است.

وی افزود: در این چندسال کارهای خوبی شده و زیرساخت‌ها فراهم گردیده وامیدواریم به تدریج شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: توسعه علوم انسانی در دانشگاه‌ها باید به دور از نگاه منفعت طلبانه و مبتنی بر نیازهای کشور و طبق اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب « مدظله العالی»، نقشه جامع علمی کشور، سند آمایش آموزش عالی و ... باشد.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: تقویت همکاری با حوزه‌های علمیه به عنوان منابع و مراکز اصلی تولید علم دینی هم یکی دیگر از الزامات این کار است.