۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

تیم ملی در سیدنی تمرین کرد/ استقبال خوب هواداران از ملی پوشان ایران

تیم ملی فوتبال ایران در میان استقبال هواداران به سیدنی رسید و در این شهر برای رویارویی با قطر تمرین کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، تیم ملی ایران امروز ساعت 9 صبح (به وقت محلی) ملبورن را به مقصد سیدنی ترک کرد و با استقبال هواداران به هتل محل اقامت خود در سیدنی رسید.

بازیکنان تا ساعت 17 استراحت کردند و نهایتا در دو دسته تمرین کردند. دسته اول بازیکنانی بودند که مقابل بحرین به میدان رفتند و در هتل ریکاوری کردند و دسته دوم در ورزشگاه رابینسون راس ساعت 17 به وقت محلی تمرین کردند که البته با تاکید کارلوس کی روش تنها 15 دقیقه ابتدایی آن برای اصحاب رسانه باز بود.

آخرین خبر ها حکایت از آن دارد که شرایط کلی تیم ملی ایران مطلوب است و تیم ملی خودش را برای دیدار مقابل قطر آماده می کند.

ایران در رقابتهای جام ملتهای آسیا روز پنج شنبه ساعت 12:30 به مصاف تیم قطر خواهد رفت.

 

