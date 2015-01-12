۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

خنثی سازی حمله موشکی به بندر«ام قصر» عراق

منابع عراقی از خنثی سازی حمله موشکی به بندر ام قصر و تصمیم لندن برای اعزام مستشاران نظامی انگلیس به این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، جبار حسن الساعدی رئیس کمیته امنیتی شورای استان بصره اعلام کرد: نیروهای امنیتی ساعت 4 بامداد امروز موفق به خنثی سازی حمله تروریستی به بندر ام قصر شدند.

وی افزود: چهار موشک کاتیوشا به سوی بندر در فاصله 500 متری کشف و ضبط شد و این موشکها به سوی بندر نشانه گرفته شده بودند.همچنین دو بمب کارگذاشته شده کشف و ضبط شد.

از سوی دیگر اسکندر وتوت عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: انگلیس تصمیم به اعزام مستشاران نظامی به عراق برای کمک به آموزش نیروهای امنیتی گرفته است.

وی افزود: سلح نیاز اصلی کشور در مقابله با داعش است.نیروهای امنیتی و عشایری به سلاح و جنگ افزار نظامی نیاز دارند.

