خنثی سازی حمله موشکی به بندر«ام قصر» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، جبار حسن الساعدی رئیس کمیته امنیتی شورای استان بصره اعلام کرد: نیروهای امنیتی ساعت 4 بامداد امروز موفق به خنثی سازی حمله تروریستی به بندر ام قصر شدند.

وی افزود: چهار موشک کاتیوشا به سوی بندر در فاصله 500 متری کشف و ضبط شد و این موشکها به سوی بندر نشانه گرفته شده بودند.همچنین دو بمب کارگذاشته شده کشف و ضبط شد.

از سوی دیگر اسکندر وتوت عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: انگلیس تصمیم به اعزام مستشاران نظامی به عراق برای کمک به آموزش نیروهای امنیتی گرفته است.

وی افزود: سلح نیاز اصلی کشور در مقابله با داعش است.نیروهای امنیتی و عشایری به سلاح و جنگ افزار نظامی نیاز دارند.