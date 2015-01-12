تحصیل ۳ هزار طلبه در حوزه علمیه خواهران قم

حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه حوزه علمیه خواهران در استان قم اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ حوزه علمیه ویژه خواهران در محلات عمده این استان فعال می‌باشد و حدود سه هزار نفر در مقطع سطح دو، سه و چهار مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: ۲ حوزه در مقطع سطح چهار (دکترا)، چهار مدرسه در مقطح سطح سه (کارشناسی ارشد) و ۱۰ مدرسه در مقطع سطح دو فعالیت علمی و پژوهشی دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان قم عنوان کرد: در سطح دو، تحصیل به سه صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری، سطح سه به صورت حضوری و غیرحضوری و در سطح چهار به صورت حضوری صورت می‌گیرد.

امکان فعال شدن بخش پاره وقت در سال آینده

وی با اشاره به بخش پاره وقت که بعد از ظهر‌ها تشکیل می‌شود، افزود: به دلیل محدودیت مکانی در شهر قم سطح دو در بخش پاره وقت ارائه نمی‌شود اما در سه حوزه علمیه موجود در کاشان که زیر نظر استان قم فعالیت می‌کند، این بخش ارائه می‌شود.

حجت الاسلام اسماعیل نیا بیان داشت: سال گذشته چهار حوزه علمیه در چهار محله قم از جمله در پردیسان، خیابان امام خمینی(ره)، نیروگاه و در ۴۵ متری صدوق تأسیس شد و ۶۰۰ طلبه در این چهار مدرسه تحصیل می‌کنند.

وی افزود: طرح توسعه حوزه علمیه خواهران در استان قم در دستور کار قرار دارد که به موجب این عمل مشکلات ایاب و ذهاب بانوان و آسیب‌های فاصله منزل تا محل تحصیل می‌تواند کاهش خوبی داشته باشد.