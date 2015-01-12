فريب لبخند دشمنان را نخوريد/اسرائیل تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یحیی جعفری پیش ظهر دوشنبه در همایش استانی مسئولان ستادهای فجر استان کرمان گفت: انقلاب اسلامی ایران در اثر سال ها تلاش و تحمل رنج شکنجه توسط بزرگان و علما صورت گرفت.

وی ادامه داد: مردم با بصیرت و آگاهی برای شکل گیری انقلاب به پاخواسته و برای پیروزی این انقلاب جان خود را نثار کردند.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: از ابتدای انقلاب توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی آغاز شد و دشمن از هر طریق برای تحقق اهداف خود اقدام کرد.

وی براندازی نظام را هدف دشمنان دانست و افزود: ما نباید فریب لبخند دشمنان را بخوریم و باید بدانیم که دشمنان به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به نظام هستند.

آیت الله جعفری ادامه داد: بصیرت، درک صحیح و حرکت در مسیر ولایت؛ انقلاب را از گزند دشمنان دور نگاه داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ضمن ابراز تاسف از همکاری سران کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ایران اسلامی، افزود: اسرائیل دشمن درجه اول اسلام بوده و تهدیدی جدی برای دنیا به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه ایران هیچ گونه خطری برای کشورهای خلیج فارس به همراه ندارد، ابراز داشت: این صهیونیست است که دست به جنایات بیشرمانه علیه مسلمانان می زند و انسان های بیگناه را به خاک و خون می کشد.

داعش و گروه های تکفیری خطر واقعی علیه دین مبین اسلام

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه داعش دست پرورده آمریکا و اسرائیل است، افزود: در واقع خطر واقعی گروه های تکفیری و داعش هستند که به نام اسلام و با هدف تخریب اسلام در دنیا دست به جنایت می زنند.

آیت الله جعفری وحدت را نیاز مبرم جهان اسلام دانست و ادامه داد: امروز اختلاف در دنیای اسلام بسیار مهلک و آسیب رسان است.

وی با اشاره به اینکه شیعیان هیچ مشکلی با برادران اهل سنت ندارند، بیان داشت: نباید اجازه دهیم دشمنان با تفرقه افکنی به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

امام جمعه کرمان جهالت را بزرگترین ضربه برای جامعه دانست و گفت: باید با وحدت و همدلی در برابر دشمنان اسلام قدم علم کرده و بدون هراس توطئه های آنها را نابود کنیم.