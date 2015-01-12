جهان جنایت ضدبشری آمریکا در ژاپن و ویتنام را فراموش نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیخ الاسلام در مراسم رونمایی از دومین گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا ویژه سال 2014، که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های چندگانه دولت آمریکا در مواجهه با مسأله حقوق بشر اظهار داشت: با سیاست‌های آمریکا، نقض حقوق بشر در جاهایی قابل تحمل است، در برخی جاها قابل مذاکره است و اتفاقا در برخی جاها مورد تشویق قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تلاش آمریکا و غربی‌ها برای پرورش تروریست های تکفیری در عراق و سوریه گفت: این تروریست‌ها از مرز ترکیه وارد سوریه شدند و دروغ می‌گویند که از نیت آنها خبری نداشتند.

شیخ الاسلام ادامه داد: در سوریه انواع و اقسام جنایت ها را انجام دادند، اما هیچ حرفی علیه آنها زده نشد؛ از سر بریدن کشیش تا خراب کردن کلیساهای چندصد ساله و دزدیدن راهبه‌ها و کشتن مسلمانان همه را مرتکب شدند، اما به محض اینکه سر یک آمریکایی را بریدند و اینطور آمریکا تحقیر شد، یک باره رفتار آنها در مقابل این پدیده تغییر کرد.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سوابق نقض حقوق بشر توسط آمریکا تصریح کرد: مگر جهان فراموش کرده است که اولین بمب اتمی را چه کسی در ژاپن بر سر مردم جهان انداختند؟ مگر ریختن مواد شیمیایی در رودخانه‌های ویتنام یا ریختن مواد شیمیایی بر سر ویت‌کونگ‌ها (کماندوهای ویتنامی) را که هنوز منجر به معلولیت افراد می‌شود، می‌توان فراموش کرد؟!

وی با بیان اینکه تا زمانی که ابزار حقوق‌ بشر در دست آمریکاست به جایی نمی‌رسیم، تأکید کرد: این‌ها دروغ می‌گویند که مدافع حقوق بشر در جهان هستند؛ تنها راه مقابله با این افراد و حفظ حقوق بشر، زمینه‌سازی برای حکومت جهانی صالحان و به ویژه حکومت حضرت ولیعصر (عج) است.