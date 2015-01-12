به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی در جریان بازدید از منطقه توریستی تفریحی هفت حوض اظهار داشت: در صورتی که احداث هتل و تبدیل آن به کمپ‌های اقامتی نیز می‌تواند با بررسی بیشتر و مطالعات دقیق صورت گیرد، این مکان از طرقبه و شاندیز مطلوب‌تر خواهد شد ضمن اینکه تامین آب آن نیز از سد طرق می‌تواند به نشاط آن بی افزاید.

وی تصریح کرد: موضوع برق رسانی و احداث جاده‌های دسترسی ترافیکی باید حل و فصل شود در این صورت است که هفت حوض با آینده خوبی همراه می‌شود ضمن اینکه هم اکنون تفرجگاه و تنفس‌گاه مناسبی برای شهر است که اتمام آن خدمتی بزرگ به کلانشهر مشهد است.

شهردار مشهد مقدس گفت: منطقه هفت حوض باید به فضایی تبدیل شود که فرهنگ استفاده از طبیعت و احترام به آن را مبنا قرار دهد و این موضوع به گونه‌ای اجرا می‌شود که توسعه خدمات در این مکان صورت گیرد تا مردم مایل به حضور باشند.

مرتضوی در ادامه گفت: فرهنگ نگهداری و استفاده درست از طبیعت باید در هفت حوض به یک شعار تبدیل شود و یکی از آموزش‌های مورد ارائه در فرهنگسراها نیز قرار گیرد در حالی که اکنون سرانه فرهنگسرای شهروندان مشهدی ۱۸۰ هزار نفر است که این یک پتانسیل بسیار مطلوب به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه آینده طرح هفت حوض بسیار عالی خواهد بود، افزود: البته راه و شهرسازی نیز باید در زمینه مرمت جاده‌های منتهی به طرح تدابیری بیندیشد و دارای نظام ترافیکی مطلوب شود.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: اجرای خدمات از طریق انرژی برق نیز می‌تواند نیاز به گازکشی منطقه را برطرف کند تا در صرفه‌جویی انرژی نیز فعالیتی صورت گرفته باشد.