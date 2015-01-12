به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «تو بمان» با آواز حسین علیشاپور و اجرای قطعاتی از نوید توسلی در تالار رودکی روی صحنه می رود.

در این برنامه که در آوازهای ابوعطا و دشتی اجرا می شود نازنین پدرثانی نوازندگی تنبک، ایثار یاور نوازندگی دف دایره و کوزه و هم چنین نوید توسلی نوازندگی سنتور را بر عهده دارد و ساختار برنامه بر اساس ساز و آواز بداهه و همچنین اجرای چند تصنیف و قطعات ضربی از ساخته های توسلی است.

کنسرت «تو بمان» 24 دی ماه، ساعت 20 در تالار رودکی برگزار می شود.

طنین آوای موسیقی لرستان و کردستان در تالار وحدت

کنسرت کردی و لری گروه موسیقی «تال» به خوانندگی فرج علی‌پور و شاهو عندلیبی طی دو شب در تالار وحدت اجرا می شود.

در این برنامه که به تهیه کنندگی افشین معصومی مدیر موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار برگزار می شود، قطعاتی متفاوت از موسیقی منطقه های کردستان و لرستان به خوانندگی فرج علیپور و شاهو عندلیبی از هنرمندان صاحب نام موسیقی سنتی ایرانی برای علاقه مندان اجرا می شود.

در این کنسرت که تنظیم قطعات آن توسط میلاد علیپور انجام گرفته فرج علیپور خواننده و نوازنده کمانچه، شاهو عندلیبی خواننده، مسلم علیپور کمانچه، حمید بهروزی نیا تار، بابک غسالی و مریم خدابخش بربت، شایان ریاحی سازهای کوبه ای، شهریار نظری دف، میلاد علیپور تار، بابک پیمانی تنبک، داود رحمان پور سنتور، محسن کیهانی نژاد سرنا و بالابان، اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

فرج علیپور از نوازندگان صاحب نام موسیقی لری و لکی است که تاکنون آثار متعددی توسط وی به عنوان خواننده و نوازنده از جمله داغ شقایق، تال، شادیانه، درسوگ آفتاب، شکوفه‌های موسیقی لرستان، چوپی، عزیز دل، میراث عشق، شانه شکی، سوز سیل، قالیباف منتشر شده است.

کنسرت گروه موسیقی «تال» 24 و 25 دی ماه، ساعت 21:30 در تالار وحدت اجرا می شود.

رسیتال پیانو آرمان فهیمی در تالار رودکی برگزار می‌شود

کنسرت رسیتال پیانو آرمان فهیمی، یکشنبه 28 دی ماه با اجرای قطعاتی متنوع در تالار رودکی برگزار می شود.

در این کنسرت که ساعت 20 اجرا می شود 14 قطعه نواخته خواهد شد.