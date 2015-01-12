خرید و فروش مواد مخدر در بوستان طاهر خانی رنگ خون گرفت

۲۷ آبان ماه وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در بوستان طاهرخانی به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس اعلام شد.

با حضور مأموران در بوستان طاهرخانی و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که درگیری میان دو گروه از جوانان رخ داده که طی آن دو نفر بنام های "اشکان" ( ۲۴ ساله ) و "محمدحسین" ( ۱۸ ساله ) به علت اصابت ضربات چاقو مجروح شدند .

همزمان با حضور اورژانس در محل درگیری و انتقال دو مجروح به بیمارستان ، سه نفر از دوستان اشکان و محمدحسین که در زمان درگیری حضور داشتند برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شدند.

آغاز تحقیقات پلیسی

با انتقال "اشکان" و "محمدحسین" به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی ، اشکان به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت حیاتی قفسه سینه فوت کرد و محمدحسین هم به دلیل اصابت چاقو به ناحیه گردن ، تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت .

با اعلام خبر فوت مرد جوان به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی ، پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" تشکیل و به دستور قاضی رودگر ، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات دوستان مقتول

دوستان اشکان که در زمان درگیری در داخل بوستان طاهرخانی حضور داشتند ، پس از انتقال به اداره دهم آگاهی در اظهارات خود با ماموران عنوان کردند : "شب حادثه دو جوان از یک دستگاه خودرو پراید پیاده شده و گفتند که به دنبال خرید موادمخدر از نوع گل ( GOL )هستند ؛ اشکان هم نشانی فردی بنام داریوش را به عنوان فروشنده مواد به آنها داد و گفت که داریوش در بوستان دیگری ( کمی بالاتر از بوستان طاهرخانی ) اقدام به خرید و فروش موادمخدر می کند ؛ آنها هم پس از گرفتن مشخصات داریوش و اطمینان از حضور وی در داخل بوستان ، سوار ماشین شده و با چند جوان دیگر که در داخل ماشین نشسته بودند از محل دور شدند " .

دوستان اشکان در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفتند : "حدود نیم ساعت از رفتن سرنشینان خودرو پراید نگذشته بود که آنها بار دیگر به بوستان مراجعه و سراغ جوانی به نام اشکان را به عنوان فروشنده Gol گرفتند زمانیکه متوجه شدند اشکان همان شخصی است که آنها را به سراغ داریوش فرستاده ، بسیار عصبانی شده و با اشکان درگیر شدند ؛ به قصد کمک به اشکان ما هم با آنها درگیر شدیم که با بالاگرفتن درگیری ، دیگر سرنشینان پراید نیز وارد درگیری شدند که ناگهان متوجه شدیم اشکان و محمدحسین چاقو خوردند ؛ سرنشینان پراید به سرعت از محل فرار کرده و ما نیز توسط پلیس دستگیر شدیم " .

دستگیری داریوش

با توجه به اظهارات دوستان مقتول و شناسایی جوانی بنام داریوش ، دستگیری این شخص در دستور کارآگاهان قرار گرفت ؛ داریوش در همان بوستان محل ترددش در محدوده اتوبان یادگار امام دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد .

داریوش که تا زمان دستگیری از قتل اشکان خبر نداشت ، پس از اطلاع از این موضوع در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " آن شب در داخل پارک بودم که اشکان با من تماس گرفت و عنوان کرد که چند نفر به دنبال خرید مواد هستند و به این بهانه نشانی پارک و مشخصات مرا به آنها داد ؛ پس از دقایقی چند جوان به بهانه خرید Gol به من مراجعه کرده اما اقدام به گرفتن (زورگیری) پول ها و گوشی تلفن همراهم کردند ؛ در همین زمان موفق به شناسایی یکی از آنها بنام "شایان" شدم که همین موضوع زمینه دوستی ما با یکدیگر شد و آنها نیز پول ها و گوشی تلفن همراهم را بازپس دادند . من که قصد تلافی نمودن کار اشکان را داشتم عنوان کردم که فروشنده Gol شخصی بنام اشکان در همان بوستان طاهرخانی است ؛ آنها نیز پس از گرفتن مشخصات اشکان ، از پارک خارج شدند و پس از آن هیچ خبری از درگیری د اخل بوستان طاهرخانی و مرگ اشکان نداشتم " .

دستگیری عامل جنایت

با شناسایی یکی از سرنشینان خودرو پراید بنام شایان ، محل سکونت وی در منطقه تهرانسر شناسایی و کارآگاهان موفق به دستگیری وی شدند ؛ شایان پس از انتقال به اداره دهم ، با تأیید اظهارات دوستان مقتول و داریوش عنوان کرد که ضارب اصلی یکی از دوستانش بنام "اسماعیل " (۲۴ ساله) است .

با شناسایی "اسماعیل" به عنوان عامل اصلی جنایت ، محل سکونت وی در منطقه تهرانسر شناسایی ، در تحقیقات پلیسی مشخص شد که وی از محل سکونتش متواری و به منطقه ای مرزی در استان گیلان متواری شده است.

با شناسایی مخفیگاه متهم در شمال غرب کشور ، کارآگاهان با اخذ نیابت قضایی به استان گیلان اعزام و با انجام اقدامات دقیق پلیسی موفق به دستگیری متهم ۱۸ دی ماه در محل مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد. با انتقال متهم به داراه دهم پلیس آگاهی تحقیقات از وی آغاز شد.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم اصلی پرونده به مشارکت در درگیری و ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهمبرای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.