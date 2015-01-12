مسابقات قرآنی روستایی و عشایری در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله موسوی افزود: احیای آموزه های دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی از جمله بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه حیات طیبه و کمال انسانی در پرتو انس با قرآن محقق می شود، اظهارداشت: به هر اندازه که ارزش های دینی در جامعه ارج نهاده شوند، اخلاق مداری نیز در آن جامعه حکم فرما خواهد شد.

جانشین کمیته روستایی وعشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان با تاکید براهمیت توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه گفت: برگزاری رقابت های قرآنی یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است.

وی در ادامه به سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان ویژه برنامه های متنوعی را در این ایام تدارک دیده است.

موسوی با بیان اینکه کمیته مزبوربا برگزاری بیست و چهارمین دوره از مسابقات قرآنی ویژه روستائیان و عشایر به استقبال دهه فجر می رود، اذعان داشت: این رقابت در روز پنجشنبه 25 بهمن ماه جاری در محل مسجد فاطمه الزهرا (س) شهر رشت برگزار خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه نفرات برتر هر رشته به مرحله نهایی که در سطح کشوری برگزار می شود صعود خواهند کرد، یادآورشد: سال گذشته شرکت کنندگان گیلانی در بخش آقایان موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.