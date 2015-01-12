موضع خود را نسبت به سخنان علی مطهری اعلام کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی رئیس مجلس از وی خواست، موضعی شفاف در قبال اظهارات روز گذشته علی مطهری در مجلس اتخاذ کند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی



سلام علیکم

در جریان وقایع تلخ و نابخشودنی فتنه سال 88، افرادی همچون میر حسین موسوی و مهدی کروبی که متاسفانه برخلاف اصول و قواعد بازی سیاسی، ظرفیت پذیرش شکست را در خود ایجاد نکرده بودند، پنجه در چهره ملت ایران کشیده و کشور عزیزمان را با 8 ماه آشوب ناگوار روبرو ساختند،روزهای تلخ و سختی که بر کام ملت گذشت و شیرینی وصف ناشدنی اش را برای معاندان این نظام الهی بر جای گذاشت. روز هایی که جوانان این مرز و بوم را با ادعاهایی واهی همچون "داماد لرستان" و صندوق های دوجداره" به کام مرگ کشاند و داغ های نابخشودنی ای را بر پیکره ملت ایران به جای گذاشت.

سرانجام 9 دی ماه 88 نقطه سرنوشت ساز تقابل همه جانبه جبهه استکبار و معاندین نظام با اسلام، انقلاب و ولایت فقیه در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی این کشور بود که با حضور اعجاب آور، آگاهانه و برخاسته از بصیرت متکی بر ایمان و اراده الهی ملت ایران، حماسه ای ماندگار، الهام بخش و عبرت آموز برای همیشه تاریخ آفرید.

ریاست محترم قوه مقننه

روز گذشته و در جریان نطق یکی از نمایندگان مجلس، جای متهم و متشاکی به غلط عوض شده و تصویری دروغین از یوم الله نه دی ارایه گردید و متاسفانه این وقایع در مجلسی رخ داد که وظیفه نمایندگی از نظرات و آرای ملت را بر عهده دارد.

جناب آقای لاریجانی

ملت ایران در نهم دی ماه سال 1388 با حضور خود و در لا به لای شعار های خویش ، مطالبات صریح خود مبنی برخورد قاطع با سران فتنه و عمالشان را مطرح نمودند و خواستار اشد مجازات برای فتنه گران گشتند، اما اکنون عده ای به دنبال تبیین غلط و دروغین این حضور با شکوه ملت در جهت خواسته های خویش می باشند.

اگر روحیه ی حساس برخی افراد، علاقه ای به یاد آوری جنایاتی که فتنه گران در طول 8 ماه پرالتهاب فتنه، بر ملت و نظام اسلامی شان روا داشتند، که تنها یک نمونه از این جنایات و خیانت ها، امیدوار کردن دشمن ناامید شده و اعمال تحریم های غیر انسانی علیه کشورمان بود؛ ندارد، حافظه ی مردم ایران به خوبی مطالبه ی راهپیمایان 9 دی را به یاد می آورد.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ملت ایران در یوم الله نهم دی ماه بدون احساس نیاز به واسطه برای بیان نظرات خود، در میدان حاضر شده و حرف های خود را با صریح ترین زبان ممکن بیان کردند. از همین رو از حضرتعالی مطالبه می گردد که به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی ،از آرا و نظرات ملت شریف ایران صیانت نموده و در مقابل گستاخی ها و بی حرمتی ها و ارائه ی تصویر دروغین از حضور با شکوه ملت ایران در نهم دی ماه 1388 ایستادگی نمایید و اجازه ندهید تا ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی که باید محل حقگویی و بیان خواسته های ملت انقلابی ایران باشد، توسط نماینده ای که بارها و در مجامع گوناگون، ارزش های مورد احترام و تاکید مردم را به زیر سوال برده و آگاهانه و یا ناآگاهانه سخنان دشمنان آرامش و امنیت این مرز و بوم را تکرار کرده، با سخنان شاعرانه و توهم آلود، به خلاف واقع گویی آلوده شود.

جنبش دانشجویی کشور، بی صبرانه منتظر موضع گیری شفاف جنابعالی و مجلس شورای اسلامی در دفاع از مطالبات به حق مردم در نهم دی ماه 88 است.



شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور