چاپ «هشت» اثر داستانی برگزیده جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری هفتمین جشنواره داستان انقلاب به اهتمام انتشارات سوره مهر، «هشت» اثر مرتبط با داستان متشكل از برگزیده دوره های پیشین جشنواره داستان انقلاب و یك رمان انقلاب برای علاقه مندان به چاپ خواهد رسید.

از این مجموعه «هفت» اثر كه حائز رتبه های برتر دوره های پیشین جشنواره داستان انقلاب هستند به دو صورت رمان و مجموعه داستان، بزرگسال و نوجوان در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت و اسامی آن به شرح زیر است:

رمان «از عشق آباد تا عشق آباد ۱ و ۲» دو جلدی – نویسنده منصور انور - رتبه دوم در سومین دوره جشنواره «داستان انقلاب»

مجموعه داستان بزرگسال «لطفا پیغام خود را بگذارید» - مجموعه نویسندگان - برگزیدگان سومین جشنواره داستان انقلاب

مجموعه داستان كوتاه نوجوان «گربه لنگ دراز» - مجموعه نویسندگان – برگزیدگان سومین جشنواره داستان انقلاب

رمان نوجوان «محله حاجی» – نویسنده : بهناز ضرابی زاده –تقدیر شده در چهارمین دوره جشنواره داستان انقلاب

مجموعه داستان كوتاه نوجوان «از ما بهترون» - مجموعه نویسندگان – برگزیدگان دوره پنجم جشنواره داستان انقلاب

مجموعه داستان كوتاه بزرگسال «خلسه با طعم باروت» - مجموعه نویسندگان - برگزیدگان دوره پنجم جشنواره داستان انقلاب

همچنین علاوه بر «هفت» اثر برگزیده دوره های پیشین داستان انقلاب، رمان انقلاب بزرگسال «زنی با كفش های مردانه» نوشته محمدعلی گودینی نیز در میان این آثار به چاپ خواهد رسید.

شایان ذكر است، مجموعه داستان های برگزیده دوره های پیشین جشنواره داستان انقلاب در بخش های نوجوان و بزرگسال به همت خسرو باباخانی و رقیه السادات صفوی تدوین و گردآوری شده است و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ خواهد رسید.