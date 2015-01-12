طرح تحقیقاتی ایجادزمینه های بیشتر گردشگری در دانشگاه شیرازانجام می شود

احمد عریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مشخص سازی محل هایی که در زمینه توسعه گردشگری نیازمند توجه و تقویت بیشتری هستند و نحوه روش های تبلیغ و استفاده از رسانه ها در این راستا، از جمله مواردی است که در این طرح مورد بررسی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این طرح پیش از این در شهرداری شیراز تصویب شده، و برای اجرایی شدن در دانشگاه شیراز نیازمند تصویب در شورا نیز است، گفت: محققین دانشگاه شیراز پروپوزال قوی این طرح را آماده کرده اند که همه جنبه های مختلف مدیریت و معماری و گردشگری در آن دیده شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز اضافه کرد: در نهایت، دستاوردهای حاصل از این طرح جهت اجرا در اختیار شهرداری شیراز قرار خواهد گرفت.

15 درصد مقاله های چاپ شده دانشگاه شیراز در اسکوپوس علوم انسانی هستند

عریان همچنین در پاسخ به سوالی در زمینه پژوهش های انجام شده در دانشگاه شیراز در حیطه علوم انسانی، تصریح کرد: اگرچه تولید علم در زمینه علوم انسانی در دانشگاه شیراز فعال است ولی تولید علم درآن از بقیه علوم مشکل تر محسوب می شود.

وی ادامه داد: دلیل این امر آن است که فرضیه های این علم بسیار چالش برانگیز هستند و با آن ها نقادانه برخورد می شود و ممکن است خط قرمزهایی برایشان وجود داشته باشد، که به راحتی نتوان هر دستاوردی را چاپ کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز اظهار داشت: به طور کل در کشورهایی چون ایران نمی توان در زمینه های علوم انسانی توقع تولید علم بیشتری را داشت، اگرچه پتانسیل های آن وجود دارد.

عریان افزود: دانشگاه شیراز در سال 2014 هزار و 100 مقاله در اسکوپوس به چاپ رسانده که تقریبا فقط 15 درصد از آن ها در زمینه های علوم انسانی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط دانشگاه با جامعه در حد قابل قبولی نیست، گفت: اساتید دانشگاه باید در زمینه علوم انسانی همت بیشتری به خرج دهند به خصوص اساتید جوان باید با این رویکرد وارد دانشگاه شوند که علاوه بر آموزش، وظیفه پژوهش و شناسایی و ارائه راه حل برای مشکلات جامعه نیز از وظایف آن ها محسوب می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز تصریح کرد: محققان علوم انسانی باید سعی کنند در تولید علم تفکری جهانی تر داشته باشند و برای انتشار تحقیقات خود تنها به ژورنال های داخلی محدود نشوند، علاوه بر اینکه اگر چه هنوز از نظر کمیت نیز در سطح بالایی قرار نداریم ولی کمیت مسئله اصلی محسوب نمی شود و باید تولید علم را از نظر کیفی ارتقا دهیم.

امضای تفاهم نامه با شرکت صاایران

عریان در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد دو تفاهم نامه بین دانشگاه شیراز و شرکت صاایران خبر داد و گفت: دو تفاهم نامه پنج و یک ساله با شرکت صاایران منعقد شده که در قالب تفاهم نامه یک ساله به شکل کاربردی نحوه محقق کردن تفاهم نامه پنج ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در قالب تفاهم نامه پنج ساله قرار بر این است که دانشگاه شیراز علاوه بر تحقیقات در زمینه ساخت وسایل دفاعی نیز با این شرکت وارد کار شود.