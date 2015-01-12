برپایی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلامی فدراسیون و با توجه به شرکت تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام ریاست جمهوری آذربایجان در ۲۶ تا ۲۸ دی سال جاری، نخستین دور تمرینات آمادگی این تیم در منطقه آزاد ارس در حال برگزاری است.

این تیم بعد از حضور در رقابت های جمهوری آذربایجان در مسابقات جام یادگار امام (ره) و یک جام دیگر در ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شرکت می کند که از بین نفرات برتر این رقابت ها نفرات نهایی تیم ملی انتخاب و به مسابقات قهرمانی آسیا به دهلی نو اعزام خواهند شد.

علاوه بر این اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان که متشکل از نفرات برتر مسابقات مختلف کشوری و بین المللی است، نیز در دو مقطع در جلفا و تبریز برگزار می شود.

گفتنی است پیش از این نیز مسابقات بین المللی و اردوهای مختلف تیم های ملی کشتی در رده های مختلف در کمپ کشتی منطقه آزاد ارس برگزار شده است.