۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۲

زاهدپور:

مديران و پرسنل شهرداری های قزوین ارتقای شغلی می یابند

قزوین- مديركل دفتر امور شهری و شوراهای قزوین، از اتمام بررسی پرونده های ارتقای شغلی کارکنان شهرداری های استان و تأييد شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان با ۵۰ درصد اين پرونده ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهد پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: پس از موافقت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با تشكیل شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها طبق مجوز سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور، موضوع ارزشیابی طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی كارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری ها به شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان تفویض شد.

وی ادامه داد: در استان قزوین نیز این شورا با عضویت معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به عنوان نماینده سازمان، معاون عمرانی استاندار، مدیركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، شهردار قزوین به عنوان نماینده شهرداران استان و كارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به عنوان كارشناس خبره و مطلع تشكیل شده است.

مدیركل دفتر امور شهری و شوراها با بیان اینكه شكل گیری رسمی این شورا از مردادماه سال جاری بوده و تاكنون سه جلسه نیز برای بررسی پرونده ها تشكیل شده است تصریح كرد: حدود ۲۶۰ پرونده قابل طرح در شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان مطرح شده كه تاکنون ۱۵۰ پرونده ارزیابی و از این تعداد ۶۰ نفر كارشناس  و ۹ نفر از شهرداران استان به سطح ارشد ارتقاء یافته اند.

وی ادامه داد: دو نفر از كاركنان شهرداری های استان به سطح خبره ارتقاء یافته و هفت پرونده نیز در این شورا رد شده است و ۷۵ پرونده باقیمانده نیز تا پایان سالجاری پیگیری و نتیجه گیری می شود.

مدیركل دفتر امور شهری و شوراها اعلام كرد:۱۱۰ پرونده كاركنان شهرداری های استان در قالب ارتقاء گروه به صورت سنواتی، تشویقی و همچنین تغییر پست، انتصاب، مأموریت و انتقال انجام شده است.

