۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

۶ سرنشین یک لنج باری در آب های جزیره ابوموسی نجات یافتند

بندرعباس - معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نجات ۶ سرنشین یک لنج باری در حوالی آب های جزیره ابوموسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهدی نوفرستی ضمن بیان جزییات این سانحه دریایی اظهارداشت: روز دوشنبه، بیست و دوم دیماه جاری یک فروند شناور لنج باری با ملیت ایرانی که از جزیره قشم به مقصد بندر دبی کشور امارات در حرکت بود، در فاصله ۵ مایلی جنوب شرقی جزیره ابوموسی از ادامه مسیر بازماند و حوالی ساعت ۵:۳۵ بامداد اعلام اضطرار کرد.

وی افزود: شناور ناجی پس از اعزام به موقعیت سانحه، موفق شد در کمترین زمان ممکن شش نفر سرنشین لنج مذکور را از خطر غرق شدن نجات دهد اما شناور سانحه دیده به علت آبگرفتگی شدید و شرایط نامساعد جوی به اعماق دریا فرو رفت.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پایان عملیات جستجو و نجات دریایی در حوالی ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه صبح امروز خبر داد و گفت: نجات یافتگان در حال حاضر در صحت کامل به سر می برند و وضعیت سلامتی آنها رضایت بخش گزارش شده است.

