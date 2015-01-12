تبیین الگوی سبک زندگی شهدا در واحد علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم اله دانشفرد معاون فرهنگی و اجتماعی این واحد گفت: این کنگره با هدف تکریم شهید ، شهادت و خانواده شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی و تبیین الگوی سبک زندگی شهدا متناسب با زندگی امروز، در میان دانشگاهیان کشور برگزار می شود.

وی افزود: واحد علوم و تحقیقات با توجه به داشتن بیش از 4500 عضو از خانواده شهدا و ایثارگران، در میان دانشجویان، اساتید و کارمندان خود، اقدام به برگزاری بزرگترین کنگره دانشگاهی الگوهای جاودان ، اسوه های صبر در کشور می کند.

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات گفت: کمیته برگزاری نخستین کنگره «الگوهای جاودان، اسوه های صبر»، از دانشجویان، اساتید و کارمندان عضو درجه یک خانواده های شهدا و ایثارگران کشور، دعوت می کند با تکمیل فرم مشخصات و ارائه وصیت نامه شهید، خاطرات و غیره به دبیرخانه این کنگره، در برگزاری هرچه بهتر آن مشارکت داشته باشند.