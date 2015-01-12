۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

مرگ دلخراش کارگر جوان در زیر آوار

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ریزش مرگبار آوار درمحل گودبرداری شده خبر داد.

 سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت : ساعت ۱۰:۱۴ دقیقه صبح امروز در پی تماس شهروندان محله دولت آباد با سامانه ۱۲۵ مبنی بر ریزش آوار در محل گودبرداری و محبوس شدن کارگران در محل، بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی عازم محل حادثه در دولت آباد فلکه اول شدند.

ملکی در باره عملیات اماد و نجات آتش نشانان افزود : بررسی های اولیه نشان می داد قطعه زمینی به مساحت۱۰۰ متر مربع که به عمق ۴ متر گودبرداری شده بود به یکباره تخریب و دو تن از کارگران در زیر آوار دیوار محبوس شدند.

وی گفت : آتش نشانان بلافاصله  ایمن سازی را آغاز کرده و موفق شدند  یکی از کارگران را که تا قفسه سینه در زیر خاک بود خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند و همچنین پس از جستجو نفر دوم را پیدا و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه به علت شدت جراحات مرگ وی تایید شد.

 کارگران افغانی و ۲۳ ساله بودند و محل پس از ایمن سازی و آوار برداری تحویل مالک و عوامل انتظامی شد.

کد مطلب 2463408

