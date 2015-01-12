مرگ دلخراش کارگر جوان در زیر آوار

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت : ساعت ۱۰:۱۴ دقیقه صبح امروز در پی تماس شهروندان محله دولت آباد با سامانه ۱۲۵ مبنی بر ریزش آوار در محل گودبرداری و محبوس شدن کارگران در محل، بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی عازم محل حادثه در دولت آباد فلکه اول شدند.



ملکی در باره عملیات اماد و نجات آتش نشانان افزود : بررسی های اولیه نشان می داد قطعه زمینی به مساحت۱۰۰ متر مربع که به عمق ۴ متر گودبرداری شده بود به یکباره تخریب و دو تن از کارگران در زیر آوار دیوار محبوس شدند.



وی گفت : آتش نشانان بلافاصله ایمن سازی را آغاز کرده و موفق شدند یکی از کارگران را که تا قفسه سینه در زیر خاک بود خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند و همچنین پس از جستجو نفر دوم را پیدا و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه به علت شدت جراحات مرگ وی تایید شد.



کارگران افغانی و ۲۳ ساله بودند و محل پس از ایمن سازی و آوار برداری تحویل مالک و عوامل انتظامی شد.