جشن طلاق زیبنده جامعه اسلامی نیست/ازدواج راهکار مقابله با ناتو فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه، ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از مزدوجین دستگاه قضا در کرمانشاه که در دادگستری کرمانشاه برگزار شد گفت: یکی از راه‌ های مقابله با ناتوی فرهنگی که متاسفانه عمدتا جوانان ما را هدف قرار داده، امر ازدواج است.

ازدواج عاملی برای کاهش ناهنجاری‌ها

وی ازدواج را عاملی مهم در کاهش بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه عنوان کرد.

عدالتخواه با بیان اینکه افزایش سن ازدواج تهدید و خطری بزرگ است، افزود: هم‌اکنون سن ازدواج در کرمانشاه برای مردان ۲۸ و نیم سال و زنان ۲۴ سال است که زنگ خطری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: پدیده دیگری که متاسفانه هم‌ اکنون با آن مواجهیم جشن طلاق است که زیبنده جامعه اسلامی نیست.

عدالتخواه، با اشاره به کاهش ازدواج و افزایش طلاق در جامعه گفت: طی ۹ ماهه امسال در کرمانشاه ۱۶ هزار و ۱۱۷ فقره ازدواج ثبت شده که در قیاس با همین مدت در سال قبل که ۱۶ هزار و ۸۱۳ مورد ثبت شده است کاهش ۶۹۶ موردی را نشان می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، افزود: هم‌اکنون در کشور ۱۱ میلیون مجرد با سن حدود ۳۰ سال داریم که مطلوب نیست.

وی هم‌چنین آمار طلاق را در ۹ ماهه امسال سه هزار و ۸۰۵ مورد اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال قبل که سه هزار و ۶۳۹ مورد بوده رشد ۱۶۶ موردی را نشان می‌دهد که نگران کننده است.

ارتقا سمت کارکنان قضایی به شرط تاهل

رئیس کل دادگستری کرمانشاه با تاکید بر اینکه ترس از فقر نباید مانع از ازدواج شود، بر ترویج این امر مقدس تاکید کرد و گفت: در نظر داریم در دادگستری کرمانشاه ارتقا سمت کارکنان به شرط تاهل باشد.

وی هم‌چنین به بحث افزایش جمعیت به عنوان تاکید مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: امیدواریم سال آینده که جشن موالید را در بین کارکنان قضایی استان برگزار کنیم آنقدر جمعیت بالا باشد که از توان و قوه معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز برای اجرای آن کمک بگیریم.