کلیات لایحه بودجه با حضور لاریجانی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دستغیب در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه بودجه در جلسه امروز عصر کمیسیون تلفیق با حضور رئیس مجلس خبر داد.
نماینده مردم شیراز گفت: در جلسه روز گذشته آیین نامه کمیسیون تصویب شد و امروز آغاز بررسی کلیات است.
وی با بیان اینکه با کاهش منابع نفتی بررسی بودجه امسال مشکل است گفت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ بررسی خواهد شد.
دستغیب اظهار داشت: نمایندگان مجلس می توانند بدون حق رای در کمیسیون تلفیق حضور یابند همچنین چهره های اقتصادی بیرونی و دانشگاهی نیز می توانند در کمیسیون تلفیق حضور یافته و نظرات خود را ارائه کنند.
