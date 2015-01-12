اولین کامباین غوزه چینی پنبه در فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس علیرضا پرویزی، گفت: آنچه كه لازمه تداوم رونق فعاليت در بخش كشاورزى است تامين الزامات مورد نياز بخصوص تامين نيروى محركه، ماشين ها و ادوات كشاورزى متناسب با تكنولوزى روزمي باشد.

وی ادامه داد: در سال زراعي جاری با حمايت های انجام شده و پرداخت مبلغ ۳هزارو ۶۰۰ ميليون ريال تسهيلات بلاعوض از محل كمك های فنی اعتباری مكانيزاسيون كشاورزی، تعداد پنج دستگاه كمباين غوزه چين پنبه برای اولين بار وارد عرصه برداشت مزارع پنبه استان شده كه با توجه به هزينه بالاي كارگري در برداشت اين محصول با استقبال كشاورزان مواجه شده است.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی فارس تصریح کرد: در اين راستا ضمن حمايت از توليدكنندگان داخلي ماشين هاي كشاورزی ، طراحي و ساخت نمونه داخلي كمباين غوزه چين پنبه در دستور كار قرار گرفت كه اين امر توسط يكي از شركت هاي داخلي به نتيجه رسيده است.

پرویزی ادامه داد: در استان فارس ۱۸هزارو۹۰۰ هكتار زير كشت پنبه است كه سالانه حدود ۶۰هزار تن محصول از آن برداشت مي ‌شود.

وي افزود: با توجه به محوري بودن بخش كشاورزي در اقتصاد استان فارس واينكه مكانيزاسيون كشاورزی يكي از عوامل بسيار مهم در افزايش كمي و كيفي محصولات می باشد، رفع مشكلات شركت هاي ارائه خدمات مكانيزه كشاورزي بعنوان مجري سياست هاي مكانيزاسيون كشاورزی مي تواند بسياري از نارسايي هاي موجود در اين زمينه را برطرف کرد.

رئيس اداره امور فناوري هاي مكانيزه كشاورزي استان فارس با بيان اينكه با تغيير الگوی آماده سازي زمين و اصلاح روش هاي كشت، شاهد ارتقاء وضعيت مكانيزاسيون در توليد اين محصولات كشاورزي هستيم، گفت : برنامه آينده اداره امور فناوري هاي مكانيزه استان، اصلاح روش هاي كشت جهت بكارگيري بهتر اين كمباين ها و افزايش تعداد آنها با پرداخت تسهيلات جديد به متقاضيان خواهد بود.

پرويزي با توجه به مشكل برداشت پنبه در استان به طور دستي به كشاورزان پنبه كار توصيه كرد كه با توجه به ورود اين دستگاه به استان فارس براي سال آينده شرايط كشت، فواصل رديف ها و تسطيح زمين براي كشت پنبه را بر اساس توصيه هاي فني مطابق با كار دستگاه رعايت كنند تا بدون مشكل كار برداشت پنبه در مزارع انجام و در هزينه هاي كارگري صرفه جويي شود.