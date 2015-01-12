۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

کشته و زخمی شدن 36 عضو طالبان در افغانستان

وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 36 عضو طالبان و بازداشت 48 شبه نظامی در جریان عملیات‌ نیروهای امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌ نیروهای امنیتی این کشور در 24 ساعت گذشته 24 عضو طالبان کشته، 12 نفر زخمی و 48 فرد دیگر بازداشت شدند.

این عملیات ها در ولایت های ننگرهار، پروان، بغلان، بدخشان، خوست و پکتیکا انجام شد و در جریان آن مقداری جنگ‌ افزار به دست نیروهای امنیتی افتاد.

این عملیات ها با هدف بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و پاکسازی بخش‌ هایی از این ولایت‌ ها از وجود شورشیان طالبان انجام شد، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

