صف آرایی صنایع در غرب اصفهان شکسته شود

به گزارش خبرنگار مهر سید احمد عاملی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اشاره به آغاز فعالیت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان از شهریور سال جاری اظهار داشت: این مرکز در راستای بهره گیری از نظریات نخبگان، دانشجویان و اساتید دانشگاه اصفهان راه اندازی شده و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند.

شناخت و بررسی معضلات اصفهان در اولویت فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های شورای شهر

وی در ادامه با بیان اینکه شناخت و بررسی معضلات شهر اصفهان در اولویت فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان قرار دارد، افزود: در این راستا مشکلاتی از جمله وجود آلاینده‌ها در شهر اصفهان و خشکی رودخانه زاینده رود از جمله موضوعاتی است که در نظر سنجی‌های صورت گرفته از شهروندان اصفهانی دارای ارزش بالاتری است و از این رو در ابتدای این امر بررسی این دو موضوع در مرکز پژوهش‌های در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها تنها وظیفه بررسی مشکلات و ارایه دستورالعمل برای اجرای راهکارها را دارد، ادامه داد: این مرکز وظیفه اجرایی ندارد و با صدور دستورالعمل موظف به نظارت بر نحوه اجرای مصوبات است.

وی بررسی مشکلات صنعت، کشاورزی و دیگر بحران‌های موجود در شهر اصفهان را نیز از دیگر فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا ایجاد صنایع پاک و بدون آلاینده در سطح شهر اصفهان از اولویت‌های ما است.

عاملی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی اسلامی در راستای هم‌افزایی با دیگر مراکز علمی و دانشگاه‌های استان عمل خواهد کرد، افزود: باید توجه داشته باشید که در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان هر اقدامی صورت می‌گیرد تنها در راستای منافع مردم خواهد بود و مهم نیست که به نام چه کسی این فعالیت‌ها ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره گنبدهای فیروزه‌ای در اصفهان اولین خروجی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای بررسی این مشکل است، افزود: بر این اساس با اجرای طرح پژوهشی در قالب ۵۰۰ نفر – ساعت این جشنواره برگزار خواهد شد و امیدواریم نتایج خوبی از آن به دست آید.

توسعه رصدخانه‌های شهر اصفهان

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه رصد خانه‌های شهری اصفهان را نیز از برنامه‌های در دستور کار مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و افزود: در این راستا با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و تعدادی دیگر از دانشگاه‌‌های استان این کار در حال برنامه‌ریزی است.

وی افزایش پاسخگویی دستگاه‌های مدیریت شهری به شهروندان را از دیگر برنامه‌های مورد نظر مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان دانست و بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از مدیران شهری سعی در ارایه آمار مثبت به شهروندان دارند و از این رو ضروری است که با برگزاری طرح همه پرسی که از امروز در سطح شهر اصفهان آغاز شده است معضلات مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان را شناسایی و آنان را به مدیران مناطق اطلاع دهیم.

عاملی در ادامه و در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در خصوص چگونگی برنامه‌ریزی برای کاهش آلاینده‌های شهر اصفهان گفت: در این راستا باید توجه داشته باشید که جهت وزش باد و همچنین جابجایی آبهای سطحی و زیرزمینی اصفهان از غرب به شرق است و این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد از صنایع و آلایندگی‌های اصفهان از جنوب تا غرب اصفهان وجود دارند.

وی با بیان اینکه جاگیری نامناسب صنایع و وزش باد از غرب به شرق آلاینده‌ها را به سمت شهر اصفهان هدایت می‌کند، افزود: در این راستا جابجایی صنایع از غرب به شرق اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بودجه ناچیز شهرداری اصفهان نسبت به بودجه دیگر شهرداری‌‌های بزرگ کشور از جمله شهرداری تهران گفت: باید توجه داشته باشیم که بودجه شهرداری تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بودجه شهرداری اصفهان ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مترو اصفهان پشت خاکریز اعتبارات ماند

وی با اشاره به تولید ۲۵ درصد از فولاد کشور در اصفهان و وجود بیش از ۳۰ درصد آلاینده‌ها در این شهر افزود: علی رغم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اصفهان متاسفانه اصفهان محروم بوده و برای مثال برای راه اندازی یک خط مترو که به عنوان اولین شهر کشور کلنگ این نوع حمل و نقل را بر زمین زده است در پشت خاکریز اعتبارات مانده است.

عاملی در ادامه بابیان اینکه در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد از آلاینده‌های موجود در سطح شهر اصفهان به دلیل تردد خودروها است، افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به فعالیت صنایع و نیروگاه‌های اطراف اصفهان بوده و ۵ تا ۱۰ درصد از آلاینده‌‌های شهر اصفهان نیز مربوط به مصارف خانگی است.

وی پیشنهاد کرد: چنانچه اعتبارات بخش گازرسانی در راستای راه اندازی تولید نیروگاه در تمام جهات شهر صرف شود می‌توان به میزان قابل توجهی در کاهش آلاینده‌های شهر اصفهان اقدام کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه صف‌‌آرایی صنایع در غرب شهر اصهان باید شکسته شود، گفت: ضروری است که هر چه زودتر صنایع غرب اصفهان به شرق این شهر انتقال یابند همانظور که در تهران این اتفاق افتاد و بسیاری از صنایع از جاده کرج به شعاع ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران انتقال یافتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرهنگسازی در راستای کاهش خودروهای تک سرنشین در سطح شهر اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: در این راستا رسانه‌ها می‌توانند تاثیر بسزایی داشته باشند.

عاملی با بیان اینکه در بحث گردشگری ایجاد زیر ساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: در این راستا شورای شهر چهارم تمام توجه خود را برای ارایه تسهیلات در ایجاد هتل انجام داده است.

وی با بیان اینکه برخی از تنگ نظری‌های داخلی و خارجی در شهر اصفهان فرار سرمایه‌ها از این شهر را به دنبال داشته است، اظهار داشت: امیدواریم با بازتر شدن تفکرات و بهبود شرایط اصفهان این امر نیز تسهیل شود.