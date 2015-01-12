هلي كوپترها مجاز به پرواز در شب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اكبري، يكي از وظايف دفتر نظارت برعمليات هوانوردي، ارائه شرايطي كه ايكائو، تدوين آنها را بر عهده مقامات مسئول هوانوردي گذاشته شده است؛ دانست و گفت: به دليل نبود مقررات داخلي هوانوردي تاكنون عمليات پرواز هلي كوپترها در ايران فقط در روز صورت مي‌گرفت.

وي افزود: ضوابط پرواز هلي كوپترها در شب و روز متفاوت است و در انكس 2 و 11 ايكائو و نشريه اطلاعات هوانوردي (AIP) نيز مقررات به صورت كامل ذكر شده است.

اكبري تصريح كرد: به همين دليل دفتر نظارت برعمليات هوانوردي پس از بررسي و اقدامات كارشناسي، و با برگزاري جلسات مشترك با خلبانان منتخب هلي كوپتر، شركت هاي مربوطه و ديگر دفاتر سازمان، مقررات مربوط به پروازهاي روز و شب هلي كوپترها در شرايط (VFR) را تدوين و به شركت هاي بهره بردار ابلاغ كرد.

مدير كل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، در پايان يادآورشد: در اين مقررات حداقل ميزان ديد زميني، حداقل سقف ابر و ديگر الزامات پرواز شب هلي كوپتر ها در فضاهاي مختلف ذكر شده است.

