  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

هلي كوپترها مجاز به پرواز در شب شدند

هلي كوپترها مجاز به پرواز در شب شدند

مدير كل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، گفت: از اين پس هلي كوپترها قادر خواهند بود در زمينه امداد رساني، ماموريت هاي خاص در شب پرواز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اكبري، يكي از وظايف دفتر نظارت برعمليات هوانوردي، ارائه شرايطي كه ايكائو، تدوين آنها را بر عهده مقامات مسئول هوانوردي گذاشته شده است؛ دانست و گفت: به دليل نبود مقررات داخلي هوانوردي تاكنون عمليات پرواز هلي كوپترها در ايران فقط در روز صورت مي‌گرفت.

وي افزود: ضوابط پرواز هلي كوپترها در شب و روز متفاوت است و در انكس 2 و 11 ايكائو و نشريه اطلاعات هوانوردي (AIP) نيز مقررات به صورت كامل ذكر شده است.

اكبري تصريح كرد: به همين دليل دفتر نظارت برعمليات هوانوردي پس از بررسي و اقدامات كارشناسي، و با برگزاري جلسات مشترك با خلبانان منتخب هلي كوپتر، شركت هاي مربوطه و ديگر دفاتر سازمان، مقررات مربوط به پروازهاي روز و شب هلي كوپترها در شرايط (VFR) را تدوين و به شركت هاي بهره بردار ابلاغ كرد.

مدير كل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، در پايان يادآورشد: در اين مقررات حداقل ميزان ديد زميني، حداقل سقف ابر و ديگر الزامات پرواز شب هلي كوپتر ها در فضاهاي مختلف ذكر شده است.
 

کد مطلب 2463422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها