۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

در مسابقات بین المللی هند؛

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان خوش درخشیدند

اصفهان - اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ششمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کشور هند خوش درخشیده و موفق به کسب نشان طلا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عارفه آقایی عضو دختر مرکز شماره ۲ سمیرم توانست نشان طلای ششمین مسابقه بین‌المللی نقاشی مرکز هنری «یانگ اینویز» کشور هند را کسب کند.

در این مسابقه که با موضوع آزاد و در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد، «فاطمه شفیع‌زاده» ۱۰ ساله و «ملیحه عرب» عضو ۹ ساله مراکز کانون اصفهان نیز دیپلم افتخار این مسابقه بین المللی را به دست آوردند.  

در مسابقه‌ی نقاشی مرکز هنری «یانگ اینویز» کشور هند ۴هزار و پانصد اثر از ۱۳ کشور جهان شرکت داده شده بود که ۲۰ اثر آن به اعضای مراکز کانون سراسر کشور تعلق داشت.

