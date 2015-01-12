اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عارفه آقایی عضو دختر مرکز شماره ۲ سمیرم توانست نشان طلای ششمین مسابقه بین‌المللی نقاشی مرکز هنری «یانگ اینویز» کشور هند را کسب کند.

در این مسابقه که با موضوع آزاد و در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد، «فاطمه شفیع‌زاده» ۱۰ ساله و «ملیحه عرب» عضو ۹ ساله مراکز کانون اصفهان نیز دیپلم افتخار این مسابقه بین المللی را به دست آوردند.

در مسابقه‌ی نقاشی مرکز هنری «یانگ اینویز» کشور هند ۴هزار و پانصد اثر از ۱۳ کشور جهان شرکت داده شده بود که ۲۰ اثر آن به اعضای مراکز کانون سراسر کشور تعلق داشت.