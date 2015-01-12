علیه تیم حفاری سناریو ساختند/ برای ایجاد حاشیه هزینه کرده بودند!

علیرضا مرادحاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محرومیت تیم فوتسال حفاری از داشتن تماشاگر در بازی‌های خانگی تا اطلاع ثانوی، اظهار کرد: سئوال من این است که آیا مشکلات ورزش ما با محروم کردن تماشاگران حل می‌شود؟ اگر مسئولان انضباطی و فدراسیون فوتبال می‌خواهند مُسکن بزنند، که هیچ وگرنه اگر دنبال حل مشکلات ورزش به صورت ریشه‌ای هستند، این راهش نیست.

وی افزود: اگر تماشاگران را از تماشای فوتسال محروم کنیم، بازیکنان باید برای که بازی کنند؟ این همه هزینه برای چیست؟ آیا کمیته انضباطی تحقیق کرده که این مشکلات از کجا می‌آید؟ آیا بهتر نیست به جای محروم کردن، به فکر یک راه حال اساسی باشیم؟

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری در ادامه خاطرنشان کرد: این حکم عادلانه نیست. من خدا را شاهد می‌گیرم که اتفاقاتی که در بازی گیتی پسند با شرکت حفاری رخ داد، سناریویی علیه ما بود. چرا دفعات قبل و در مسابقات قبل تماشاگران ما این مشکل را نداشتند؟

مرادحاجتی با بیان اینکه می‌خواهند تیم‌هایی که کار فرهنگی می‌کنند را خراب کنند، گفت: باید آن تعداد انگشت شمار تماشاگری که در بازی فحاشی کرده است را پیدا کرد نه اینکه تمام تماشاگران را محروم کنیم. من مطمئنم که به یکسری آدم معلوم الحال پول داده‌اند و از آنها خواسته‌اند که در فلان شرایط و فلان دقیقه مشکل ایجاد کنند. مطمئنا یکی برای این اتفاقات هزینه کرده‌ است.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه چنین اتفاقاتی در جاهای دیگر معمول است ولی ما چون کار فرهنگی انجام می‌دهیم، غیر معمول می‌شود. در بازی با گیتی پسند خیلی اتفاق خاصی هم رخ نداد. در هر صورت به نظرم این اتفاقات بی ارتباط با نتایج خوب ما نیست چون ملی حفاری روی حاشیه‌ها سرمایه گذاری نمی‌کند و تمام تمرکزش در زمین است.

مدیرعامل باشگاه ملی حفاری در پایان درباره اینکه روز ششم بهمن باید به کمیته انضباطی رجوع کند، اظهار کرد: بروم در کمیته انضباطی چه بگویم؟! این کمیته حرف مرا که قبول ندارد؛ آنها حرف ناظر خودشان را قبول دارند. به هر حال ما به این رای اعتراض می‌کنیم و معتقدیم تماشاگران ما استحقاق این را دارند که تمام مسابقات را تماشا کنند.