کشف ماهی با طعم تریاک و حشیش/ کشف ۹۱ کیلو تریاک از زیر خاک

محمدرضا حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کشف تریاک از یخچال حمل ماهی اظهار داشت: با هوشیاری مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مدنی مهریز، جاسازی حرفه‌ ای مواد مخدر در یخچال حمل ماهی کشف شد.

وی بیان کرد: قاچاقچیان موادمخدر قصد داشتند با پوشش حمل ماهی، مقدار ۴۷ کیوگرم تریاک و ۱۷۵ کیلو گرم حشیش را به یکی از استان ‌های مرکزی منتقل کنند که ناکام ماندند.

حدادزاده ادامه داد: در این زمینه راننده کامیون یخچال ‌دار دستگیر شد و با پیگیری ‌های قضایی، دو نفر دیگر نیز که صاحب اصلی این مواد بوده ‌اند و از مسیر دیگری در حال تردد بودند با ارسال نیابت قضایی در استان اصفهان دستگیر شدند.

دادستان مهریز همچنین از کشف ۹۱ کیلوگرم موادمخدر در شهرستان مهریز که در زیر خاک پنهان شده بود، خبر داد.

وی اظهار داشت: مواد مخدر در بیابانهای اطراف پاسگاه شهید مدنی این شهرستان در زیر خاک پنهان شده بود تا با استفاده از تاریکی شب از پاسگاه رد شود که با هوشیاری مأموران این میزان تریاک کشف و متهمان نیز در پی یک تعقیب و گریز دستگیر شدند.

حدادزاده گفت: متهمان دستگیر شده دو جوان ۲۱ ساله و اهل یکی از استانهای شرقی هستند و تلاش برای شناسایی همدست یا همدستان آنها ادامه دارد.