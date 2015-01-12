ادعای حسین شریعتمداری صحت دارد؟

مجله‌مهر-عطیه همتی: اظهارنظر جالب حسین شریعتمداری در سرمقاله روز دوشنبه رونامه کیهان موردتوجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. شریعتمداری در این سرمقاله راه اندازی سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» و «فیسبوک» را همکاری این شرکت‌ها با فتنه گران در سال ۸۸ عنوان کرد.

اما این اظهارنظر و ادعای «آقای کیهان» باتوجه به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها خیلی هم دور از ذهن نیست.

سایت معتبر «techcrunch.com» یکی از معتبرترین سایت‌های دانش و فناوری ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۹ مصادف با ۲۸خرداد ۸۸ در خبری نوشت:

«درپاسخ به حوادث پیرامون انتخابات ایران در هفته گذشته گوگل و فیسبوک هردو زبان فارسی را به قابلیت‌های خود اضافه کردند. نسخه فارسی فیسبوک از امشب در دسترس خواهد بود و فیسبوک این خبر را در وبلاگش اعلام کرد. درحال حاضر نسخه فارسی فیسبوک در حال توسعه است اما به دلیل افزایش ناگهانی فعالیت‌های انتخاباتی و تظاهرات خیابانی در ایران، این نسخه زودتر پرده‌برداری شد اما هنوز ترجمه فارسی آن روان نیست.

اگر مرورگر شما فارسی است باید به صورت خودکار ترجمه فارسی «فیسبوک» را ببنید. پیش از این ۴۰۰ فارسی زبان هزاران ترجمه شخصی از این شبکه اجتماعی را برای فیسبوک فرستاده اند.

گوگل نیز سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» را فعال کرد. این سرویس می‌تواند به ترجمه آسان‌تر هر متنی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی کمک کند.

همچنین گوگل نیز مانند فیسبوک می‌گوید هدفش در درجه اول از راه اندازی سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» وقایع اتفاق افتاده در ایران است و هشدار میدهد این سرویس هنوز کامل نیست و از مردم میخواهد با کلیک روی دکمه « a better ranslation» به ترجمه بهتر هر عبارت کمک کنند.»

گوگل نیز در وبلاگ خود راه اندازی این سرویس را اینطور اعلام کرد. این شرکت در پستی نوشت:

«امروز ما سرویس فارسی گوگل ترنسلیت را راه اندازی کردیم. این به این معنی است که شما از امروز می‌توانید هر متنی را از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه کنید. ما فکر می کنیم که این راه اندازی در حال حاضر باتوجه به حوادث جاری در ایران بسیار مهم است. گوگل ترنسلیت نیز مانند یوتیوب و سایر خدمات گوگل یک ابزار است که در آن می‌توانید از زبان فارسی برای برقراری ارتباط مستقیم با جهان استفاده کنید.»