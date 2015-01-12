  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

ادعای حسین شریعتمداری صحت دارد؟

ادعای حسین شریعتمداری صحت دارد؟

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه «کیهان» روز گذشته مدعی شد راه اندازی سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» و «فیسبوک» در خرداد ۸۸ به دلیل همکاری بیشتر با فتنه در آن دوران بود. اما این ادعا چقدر واقعی است؟

مجله‌مهر-عطیه همتی: اظهارنظر جالب حسین شریعتمداری در سرمقاله روز دوشنبه رونامه کیهان موردتوجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. شریعتمداری در این سرمقاله راه اندازی سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» و «فیسبوک» را همکاری این شرکت‌ها با فتنه گران در سال ۸۸ عنوان کرد.

اما این اظهارنظر و ادعای «آقای کیهان» باتوجه به برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها خیلی هم دور از ذهن نیست.

سایت معتبر «techcrunch.com» یکی از معتبرترین سایت‌های دانش و فناوری ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۹ مصادف با ۲۸خرداد ۸۸ در خبری نوشت:

سرویس فارسی گوگل.png

«درپاسخ به حوادث پیرامون انتخابات ایران در هفته گذشته گوگل و فیسبوک هردو زبان فارسی را به قابلیت‌های خود اضافه کردند. نسخه فارسی فیسبوک از امشب در دسترس خواهد بود و فیسبوک این خبر را در وبلاگش اعلام کرد. درحال حاضر نسخه فارسی فیسبوک در حال توسعه است اما به دلیل افزایش ناگهانی فعالیت‌های انتخاباتی و تظاهرات خیابانی در ایران، این نسخه زودتر پرده‌برداری شد اما هنوز ترجمه فارسی آن روان نیست.

اگر مرورگر شما فارسی است باید به صورت خودکار ترجمه فارسی «فیسبوک» را ببنید. پیش از این ۴۰۰ فارسی زبان هزاران ترجمه شخصی از این شبکه اجتماعی را برای فیسبوک فرستاده اند.

گوگل نیز سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» را فعال کرد. این سرویس می‌تواند به ترجمه آسان‌تر هر متنی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی کمک کند.

همچنین گوگل نیز مانند فیسبوک  می‌گوید هدفش در درجه اول از راه اندازی سرویس فارسی «گوگل ترنسلیت» وقایع اتفاق افتاده در ایران است و هشدار میدهد این سرویس هنوز کامل نیست و از مردم میخواهد با کلیک روی دکمه « a better ranslation» به ترجمه بهتر هر عبارت کمک کنند.»

گوگل نیز در وبلاگ خود راه اندازی این سرویس را اینطور اعلام کرد. این شرکت در پستی نوشت: 

 

گوگل.png

«امروز ما سرویس فارسی گوگل ترنسلیت را راه اندازی کردیم. این به این معنی است که شما از امروز می‌توانید هر متنی را از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه کنید. ما فکر می کنیم که این راه اندازی در حال حاضر باتوجه به حوادث جاری در ایران  بسیار مهم است. گوگل ترنسلیت نیز مانند یوتیوب و سایر خدمات گوگل یک ابزار است که در آن می‌توانید از زبان فارسی برای برقراری ارتباط مستقیم با جهان استفاده کنید.»

کد مطلب 2463439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یوسف ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      جون مادرتون بیخیال شین.اینا دیگه چیه که شماها می گین؟
    • نادر ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اینها نمی گن. خود اونا دارن میگن.
    • علی ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آقا یوسف استدلال داری بگو. آقای شریعتمداری استدلالاتی دارند که نیاز به پازلی از دلایل داره برای اثبات. این یکی از قطعات ساده‌ی این پازله. شما اگر قبول نداری دلیل بیار وگرنه کمی فکر کن ببین چرا باید همچین لطفی تو همچون زمانی به مردم ایران بشه؟!
    • محمد ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شریعت مداری بدون سند حرف نزده تاحالا . قضیه شیرین عبادی یادمون هست
    • مسعود ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر حاج حسين عزيز و استدلال هاي دقيق أيشان.
    • غضنفر خوبه ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا سیستم رای بذارین اینطوری خیلی بده.
    • ییفغقفغ ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مثل اینکه زورت میاد بپذیری حرف حق را؟!!!!
    • reza ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با تشكر از اقاي شريعتمداري كه با روشنگري خود مردم را نسبت به توطئه هاي صهيونيست و امپرياليست آگاه مي كنند. درود و سلام بر ايشان و دوستداران ايشان.
    • سید رضا ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آقای شریعتمداری از جمله کسانی است که هنوز لقمه رانت و سوء استفاده از بیت المال و همپیاله بودن با بیگانگان را تجربه نکرده که اینگونه سخن میگه. یادم میاد دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی از جمله معدود کسانی بود که از دولت انتقاد میکرد خدایی همیشه حرفاش درسته شاید بعضیها براشون گرون تموم بشه حرف دل ملت و دلسوزان کشور رو میزنه.
    • ایرانی ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با همین استدلالهای حاج حسین در اوج عزت، رفاه پیشرفت و..... هستیم!
    • علی ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      جناب ایرانی! استدلالت خیلی آبکیه... با این استدلال پیامبر هم باید مشکل استدلالشو حل میکرد تا سه سال توی شعب محاصره نشه! کمی فکر کردن و فرافکنی نکردن شاید عزتتو به اذن خدا بیشتر کنه. ما در عزت (به جز سوتیهای بعضیا) مشکلی نداریم
    • سید ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سپاس و تقدیر داره اقدام شما خبرگزاری محترم مهر که منصفانه مقالات و نظرات این اشخاص رو بازتاب میدهین.
    • بهروز ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مهر یک خبرگزاری رسمیه کشوره. این چه لحنیه درباره مدیر مسئول کیهان؟!! آدم رو یاد لحن بی بی سی و صدای آمریکا میندازه! 10 بار نوشتین مدعی شد مدعی شد. آقای کیهان مدعی شد... این لحن درباره ایشون زیبنده خبرگزاری مهر نیست.
    • فاطمه ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تاثیر فیسبوک بر انقلاب مصر رو م بررسی کردین! اونا بر اساس منافع خودشون عمل میکنن کلیک بیشتر سود بیشتر! فرقی هم نمیکنه انقلاب باشه کودتا باشه یا هرچیز دیگه!
    • ایران ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آیا همه خبرگزاری همین یه عکس رو از آقای شریعتمداری دارن؟؟؟؟ همه همین عکسو انتخاب میکنن
    • ناشناس ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اخسنت
    • حمیدی ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اگر این مطلب به گوش بعضی ها برسد میگوید که برای اثبات این حرف (گفته های حاج حسین شریعتمداری ) رفراندوم بگذارید
    • انیس ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آقای شریعت مداری که اشارت های ابرو را می بیند و از آینده خبر دارد چرا فرجام دولت های نهم و دهم را ندیدوتنها کمتر از تعدادانگشتان دست آن هم در ماه های آخر لب به انتقاد گشود؟
    • دلواپس ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      در حوادث فرگوسن آمریکا مگر ما چه کردیم ؟ تلاش کردیم بخوبی وضعیت بد سیاه پوستان را در شبکه ها ی تلویزیونی داخلی و خارجی و شبکه های رادیویی و مطبوعاتی مان نشان دهیم. اینکه بگویید دشمن خوب شلیک می کند که مهم نیست ، آنها هم با راه انداختن این شبکه ها شلیک خوبی کرده اند، آقای شریعتمدار باید جواب دهد که در دفاع چه کرده است؟ به نظرم نمره ایشان در این جهت منفی است و به جز ایجاد تنفر اجتماعی بیشتر چیزی ایجاد نکرده و نمی کند ، امثال ایشان کمکی به حل مشکلات نمی کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها