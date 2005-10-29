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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۲

سود شركت نفتي شل به 7 ميليارد دلار رسيد

شركت چند مليتي نفتي رويال داچ شل اعلام كرد اين شركت فقط در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي بيش از 7 ميليارد دلار سود كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، افزايش بهاي نفت برسود حاصل از فروش نفت شركت شل تاثير چشمگيري داشته است به طوري كه در دوره سه ماهه سوم سال 2005 اين سود به بيش از 7 ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش، سود بالاي شركت شل موجب شده است اين شركت از رقيب خود شركت نفتي بريتيش پتروليوم پيشي بگيرد.

براين اساس، شركت شل اعلام كرد كه سود به دست آمده ازافزايش بهاي نفت وگاز با فروش نفت با قيمت بشكه اي 70 دلار حاصل شده و اين موضوع باعث شده است تا اين شركت خسارتهاي به وجود آمده از توفانهاي امريكا را جبران كند.

بر پايه همين گزارش، سود 9 ماهه شركت شل 17.54 ميليارد دلار برآورد شده است و سود روزانه اين شركت در فصل تابستان 45 ميليون پوند محاسبه شده، در حاليكه شركت بريتيش پتروليوم روزانه 30 ميليون پوند از فروش نفت درآمد داشته است.

رئيس شركت شل، "وندر وير"، در اين زمينه اظهار داشت: "ما از بالا بودن بهاي نفت و گاز و توليد پالايشگاهها حتي بعد از توفانهاي آمريكا بهره مند شديم و همچنين افراد سرشناسي را براي اجراي پروژه هاي نفتي و گازي خود جذب نموديم و حتي امسال حدود هزار متخصص فني را به خدمت گرفتيم."

اين گزارش حاكي است، شركت هلندي شل يكي ازبزرگترين توليد كنندگان نفت درخليج مكزيك است كه بر اثر توفانهاي ريتا و كاترينا حدود 350 ميليون دلار خسارت به توليدات و تسهيلات پالايشگاهي اين شركت وارد شد.

 

کد مطلب 246344

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