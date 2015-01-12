۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۹

در دیدار با مقام روس مطرح شد؛

ظریف: فعالتر شدن روسیه توافق هسته‌ای را تسریع می‌کند

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار ریابکوف ضمن تقدیر از نقش روسیه در روند مذاکرات ، ایفای نقش فعالتر این کشور را عامل مهمی در تسریع حل و فصل نهایی موضوع ودستیابی به راه حل جامع ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه که به تهران سفر کرده صبح امروز با محمدجوادظریف، وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتکو کرد.

 ظریف در این دیدار با ارایه تحلیلی از آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای و ضمن تقدیر از نقش روسیه در روند مذاکرات، ایفای نقش فعالتر این کشور را عامل مهمی در تسریع حل و فصل نهایی موضوع ودستیابی به راه حل جامع ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیت بالا و قابلیتهای متنوع دوکشور برضرورت گسترش و تعمیق بیشتر روابط فیمابین در عرصه های مختلف تاکید کرد.

افزایش مشورت های سیاسی و تبادل نظر پیرامون مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی از دیگر موضوعات مورد تاکید ظریف در این دیدار بود.

معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار بر نقش مسوولانه مسکو در مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران باکشورهای 1+5 تاکید کرد و اظهارداشت: روابط دوستانه و نزدیک مسکو - تهران ایجاب می کند از ظرفیتهای خود استفاده کرده و به حل و فصل سریعتر موضوع هسته ای ایران کمک کنیم.

سرگئی ریابکوف همچنین آمادگی کامل روسیه را برای همکاریهای موثرتر منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران موردتاکیدقرارداد.

